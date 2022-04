(AGENPARL) – dom 03 aprile 2022 Ucraina. Rauti (FdI): massacri Bucha impongono ogni sforzo per pace. Ue aiuto nazioni come Italia colpite da sanzioni

“È dalla Seconda Guerra mondiale che l’Europa non vedeva simili orrori. I massacri dei civili e le fosse comuni nella regione di Kiev, attribuiti ai militari russi, impongono ogni sforzo di pace che metta fine alla guerra in Ucraina”.

Cosi il vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Isabella Rauti, commenta i massacri di Bucha ai Tg Rai.

Mente sul piano economico la senatrice di FdI precisa che “Fratelli d’Italia da tempo chiede un piano nazionale di indipendenza energetica e la revisione del Recovery Fund. L’Europa deve aiutare le nazioni, come l’Italia, colpite dagli effetti delle sanzioni”.

🔊 Listen to this