(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 UCRAINA: PEREGO (FI), FI CONDIVIDE LINEA GOVERNO SU SOSTEGNO A KIEV

“Forza Italia condivide il sostegno militare che il Governo italiano sta dando alle forze armate ucraine, spiace constatare che in una fase così delicata per la sicurezza del continente europeo alcune forze politiche in Italia mettano in discussione questa posizione, tra l’altro con argomenti privi di ogni fondamento, come la distinzione tra armi offensive e difensive, così come è pretestuoso e fuori luogo pretendere che venga divulgato l’elenco delle armi ed equipaggiamenti inviati. Il Ministro Guerini ha già riferito in parlamento e nel corso dell’audizione di oggi ha avuto modo di indicare di quale tipologia di sistemi si tratti. Ringraziamo i militari italiani impegnati nel fianco est dell’Alleanza, in particolare gli stormi dell’Aeronautica Militare che con gli Eurofighter sono schierati a Costanza in Romania, la Brigata Taurinese degli Alpini dell’Esercito in Lettonia e gli assetti navali della Marina Militare nel Mediterraneo. A loro il nostro profondo senso di gratitudine”. Lo ha detto Matteo Perego,vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e Responsabile Nazionale del Dipartimento Difesa del movimento azzurro, nel corso dell’audizione del Ministro Guerini alle Commissioni Difesa di Camera e Senato.

