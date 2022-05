(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 Ucraina, Dreosto (Lega), Pd non si smentisce, usa guerra per polemica elettorale

“Ancora una volta, strumentalizzazioni per attaccare avversari politici”

Bruxelles, 31 mag – “La sinistra del Pd e dei suoi alleati non si smentisce e imbastisce una nuova polemica strumentale con attacchi sconsiderati. Assurdo che Matteo Salvini venga criticato perché cerca la pace. La Lega da mesi lavora con ogni mezzo e a ogni livello per fermare la guerra e far sì che alle bombe si sostituisca la diplomazia: il Pd invece è molto più appassionato a parlare di scontri e armi. Anziché fare polemiche sterili e sfruttare le istituzioni europee e le tragedie internazionali come la guerra a scopi elettorali, Majorino e il Pd ci parlino dei loro alleati europei lobbisti del Cremlino come Shröeder e degli accordi firmati dall’allora premier Letta con Putin, che hanno contribuito a rendere l’Italia e l’Europa dipendenti dalla Russia”.

Così in una nota Marco Dreosto, europarlamentare della Lega, componente della commissione Inge.

🔊 Listen to this