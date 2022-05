(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 UCRAINA: CASTELLONE, SÌ A SANZIONI RUSSIA MA ACCELERARE MISURE A SOSTEGNO ITALIANI

ROMA, 11 mag – “Certamente il Movimento 5 Stelle appoggerà un ulteriore pacchetto di sanzioni come fattore di deterrenza e per indurre la Russia ai negoziati. Al contempo dobbiamo pensare ai cittadini e alle imprese italiane e alle difficoltà che stanno affrontando anche in ragione delle sanzioni. A febbraio il 15% delle famiglie non è riuscita a pagare le bollette, le imprese vedono dimezzata la previsione della crescita. Bisogna adottare misure di sostegno e supporto contestualmente alle sanzioni”.

Lo ha detto ieri sera Mariolina Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, ospite a Porta a Porta.

Movimento 5 Stelle

