Roma, 17 maggio 2022 – “Questa mattina in Senato abbiamo messo allo stesso tavolo diversi soggetti di altissimo profilo del settore dei trasporti, e sono particolarmente soddisfatta del dibattito e delle informazioni che siamo riusciti a mettere a sistema. Intermodalità, interconnessione e biglietto unico non sono più concetti vuoti – per me non lo sono mai stati – ma rappresentano il pilastro di una nuova visione del nostro sistema-paese.

Per massimizzare le opportunità per i cittadini di poter fare il check in in stazione e poter raggiungere con l’aereo le più disparate destinazioni, è fondamentale coordinare gli orari dei treni in arrivo negli aeroporti con quelli di massimo flusso dei passeggeri.

il lavoro da fare è tanto, e si sta facendo con visione e coraggio, nonostante ancora ci siano dei limiti”.

Oggi ho citato ad esempio come per il trasporto aereo sia già partita nel mese di marzo la stagione estiva, quando quella su ferrovia prenderà il via solo a giugno. Nonostante questo, qualcosa si muove: da quest’anno Adr ha già messo a disposizione dei viaggiatori dei banchi check in alla stazione dell’aeroporto di Fiumicino per facilitare chi arriva allo scalo con il treno.E’ chiaro che il convegno odierno a palazzo Giustiniani con Ita, Enac, Adr, Trenitalia e ovviamente il Mims.

Così in una nota la senatrice Giulia Lupo (M5s), promotrice dell’incontro odierno in Senato dal titolo “Interconnessione e intermodalità per lo sviluppo sostenibile delle reti di trasporto” che ha visto gli interventi di Pierluigi Di Palma (presidente Enac), Marco Troncone (Ad di Adr), Alessandro Zoratti (responsabile direzione Strategie, Pianificazione, Regolazione e Sostenibilità di Trenitalia), Fabio Lazzerini e Francesco Presicce (rispettivamente Ad e chief technology officer di Ita Airways), Costantino Fiorillo (Direttore generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari del Mims) e Giuseppe Conte (presidente M5s).

