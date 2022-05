(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 Trasporti, Ferrara (M5s): “Roma-Lido sempre più allo sbando, Gualtieri dove sei?”

Roma, 18 maggio 2022 – “L’immagine dei passeggeri costretti stamane a percorrere a piedi i binari della Roma-Lido a causa dell’ennesimo guasto tecnico verificatosi tra Tor di Valle e Magliana è un qualcosa di assolutamente intollerabile.

Gualtieri continua a trattare i cittadini del Litorale come romani di serie B e a fregarsene dei pesanti disagi che sono costretti quotidianamente a subire.

Tutto ciò è inaccettabile.

Eppure una soluzione noi l’abbiamo indicata, sia in occasione di un consiglio straordinario che nel corso di varie commissioni sul tema: basterebbe spostare due treni Caf300 dalla linea A a favore di una linea completamente trascurata dall’attuale Amministrazione dem.

In questo modo, si potrebbe ovviare alla mancanza dei treni ridotti, soltanto nell’ultimo anno, di ben due terzi a causa dell’inerzia e dei ritardi della Regione Lazio.

Una soluzione semplice e fattibile. Peccato che Gualtieri non ci ascolti e preferisca danneggiare e vessare migliaia di cittadini che, ogni giorno, devono scontare l’incapacità e le inefficienze di questa Amministrazione”.

Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente dell’Assemblea capitolina e consigliere capitolino M5S Paolo Ferrara

🔊 Listen to this