(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 TORRE ANNUNZIATA, MANZO (M5S): “CONTRO LA CAMORRA, LA POLITICA SIA CREDIBILE”

NAPOLI (5 MAGGIO 2022). “Con lo scioglimento del consiglio comunale di Torre Annunziata, la preoccupazione per una vera e propria emergenza democratica nella provincia di Napoli si fa ancora più allarmante”. A dichiararlo è la deputata del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo.

“Lo scorso aprile, assieme ad altri 27 parlamentari di varia estrazione politica, ho chiesto che ognuno, a cominciare dalla politica, si assuma le sue responsabilità. Purtroppo, gran parte ancora non lo fa: è assente anche di fronte alle sollecitazioni del Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, che, recentemente, in commissione Antimafia, ha sollevato il problema dell’inquinamento politico e della selezione delle classi dirigenti. Io, con tutto il Movimento 5 Stelle, continuo a sostenere che i partiti, le liste civiche, i movimenti devono impegnarsi con atti concreti e riscontrabili a non candidare alle elezioni comunali chi è associabile a gruppi della criminalità organizzata presenti sul territorio.

Ora più che mai – conclude la Manzo – c’è bisogno di trasparenza, di etica e di legalità nella gestione della cosa pubblica: non di chiacchiere a vuoto che smarriscono intere comunità, come evidenziato di recente proprio a Torre, dove l’iniziativa in ricordo di Maurizio Cerrato, un anno dopo la sua brutale morte, ha visto solo pochi presenti. Per combattere la camorra bisogna essere credibili”.

