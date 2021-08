REGGIO CALABRIA La refurtiva composta da alcuni monili e orologi è stata prima sequestrata, come anche l’auto e gli attrezzi, e poi restituita ai proprietari. I due malfattori, condotti in caserma, sono stati dichiarati in stato di arresto ed espletate le formalità di rito, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo celebratosi oggi presso il Tribunale di Locri che ha disposto la convalida dell’arresto e la misura carceraria visti anche i numerosi precedenti anche specifici. Fondamentale il contributo dei cittadini nel segnalare il furto e nel coadiuvare le ricerche. (News&Com)

