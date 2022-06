(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

—————————————————————

Stellantis: De Filippo (Pd), governo e Regione scongiurino chiusura Melfi

“Devo richiamare ancora una volta l’attenzione dell’Aula sulla situazione dello stabilimento Stellantis di Melfi. Nonostante qualche buona notizia su investimenti e nuovi modelli di auto elettrica da produrre in quella fabbrica, ci sono nubi su quell’attiva e angosce per i lavoratori. Bisogna salvare la transizione verso l’elettrico ma bisogna salvare anche l’occupazione. La Regione appare totalmente assente su una vicenda che può avere pesanti ricadute anche sull’indotto. E anche il governo non può non seguire questa crisi, perché la chiusura di Melfi potrebbe significare la chiusura della Basilicata”. Lo ha detto in Aula alla Camera il deputato democratico Vito De Filippo.

Roma, 15 giugno 2022

🔊 Listen to this