(AGENPARL) – mar 24 maggio 2022 SPORT. VERSACE (FI): “BENE NUOVI FONDI PER SPORT DI BASE E IMPIANTI NEI PICCOLI COMUNI”

“Il bando Sport e PNRR, da poco scaduto, ha diffuso un certo malcontento tra i comuni e le numerose associazioni sportive, impegnate quotidianamente nello sport di base e, di fatto, escluse dall’accesso ai cospicui stanziamenti pari a 700 milioni di euro.

Allo scopo di chiarire e intervenire a sostegno di un mondo che svolge quotidianamente un prezioso lavoro per promuovere sport e benessere, ho presentato, ad aprile, un’interrogazione al Governo, chiedendo quali interventi intendesse promuovere per colmare questo gap e sostenere concretamente lo sport di base, i piccoli comuni e le numerose realtà del terzo settore che vi operano.”

Così in una nota Giusy Versace, deputata e responsabile dei Dipartimenti Sport, Pari Opportunità e Disabilità di Forza Italia, a margine dell’audizione in commissione Cultura alla Camera su PNRR, Sport e Periferie.

“Oggi la sottosegretaria Vezzali, rispondendo anche alla mia interrogazione, ha chiarito gli scopi del bando PNRR, finalizzato (soprattutto per il Cluster 3) al potenziamento dei centri federali, ovunque ubicati, e ha ricordato il ruolo fondamentale delle federazioni, quale componente strategica del mondo sportivo e strumento per favorire la promozione dello sport di base e la coesione sociale nei territori. Tuttavia, nell’ottica di superare le criticità emerse in questi mesi e da me riprese anche nell’interrogazione presentata, Vezzali ha annunciato la pubblicazione odierna del nuovo bando Sport e Periferie 2022, con uno stanziamento iniziale di 50 milioni di euro, a cui si aggiungeranno ulteriori fondi nel corso dell’anno, per complessivi 350 milioni di euro. Si tratta di un importante e atteso segnale di attenzione verso il mondo dello sport che, più di altri, ha sofferto durante questi due anni di pandemia. L’auspicio è che la riqualificazione degli impianti pubblici, il recupero di quelli più obsoleti, consentano davvero, soprattutto nelle aree urbane più degradate di ridurre da un lato i divari sociali, agevolando l’inclusione, ma garantirà anche una maggiore sostenibilità energetica, abbattendo i costi di manutenzione, insieme alle barriere architettoniche ancora presenti. Per evitare di perdere quest’opportunità e ripetere gli errori del passato, sarà però necessario che il Governo aiuti concretamente i comuni più piccoli e meno equipaggiati, soprattutto nell’elaborazione e presentazione dei progetti, fornendo adeguato e tempestivo supporto”, conclude.

