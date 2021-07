(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 “Day Art in piazza” con il Maestro Mario Agrestini e le cartoline da collezione di Pietro Nissi.

Il grande dipinto del Maestro Mario Agrestini (metri 10 X 3, tecnica mista ad affresco e acrilici) è il protagonista assoluto di una singolare iniziativa culturale dell’artista: “Day Art in piazza”. Per un solo giorno, il Maestro espone la sua opera nelle più belle piazze d’Italia, trasformando i centri cittadini in salotti d’arte, simili ad un’ampia galleria a cielo aperto, dove il visitatore di passaggio può godere comodamente questa singolare realizzazione. Il dipinto: “Un popolo in cammino”, rappresenta una folla di persone, lavoratori della terra, intelligenti, robusti, uniti, che avanzano come un torrente verso un mondo nuovo, travolgendo nel loro passaggio ogni ostacolo. L’opera interagisce con delle sculture, a grandezza naturale, sempre realizzate dal Maestro, per offrire uno scenario suggestivo in tre dimensioni. Nel corso della manifestazione verranno distribuite anche le sette cartoline da collezione di Pietro Nissi, preparate per l’occasione, che si potranno ritirare gratuitamente, magari con una bella dedica del Maestro Agrestini.

