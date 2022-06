(AGENPARL) – mer 22 giugno 2022 Solo mezzi elettrici per la raccolta del cartone nei locali del centro storico

Valli: “Incrementato il numero dei cestini gettacarte e il loro svuotamento nelle strade più frequentate”

Solo mezzi elettrici per la raccolta del cartone e potenziamento dei cestini gettacarte: queste le due importanti novità che l’assessorato all’Ambiente, di concerto con Monteco, sta attuando in questi giorni nel centro storico della città.

La raccolta del cartone conferito dagli esercizi commerciali che ricadono nell’area antica avviene nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato con l’obbligo di posizionare gli imballaggi fuori dai propri locali dalle 12 alle 13. Per ridurre i disagi di turisti e residenti legati a mezzi ingombranti e impattanti che passavano accanto ai tavolini, si è deciso di utilizzare solo mezzi elettrici piccoli, leggeri e silenziosi per la raccolta dei cartoni che vengono prelevati e portati in via Adua, dove sosta, per la durata del ritiro, un compattatore, che compatta gli imballaggi e li trasferisce nei luoghi di destinazione.

In alcune delle vie più frequentate del centro, si sta incrementando il numero dei cestini gettacarte ed è cresciuta la frequenza con cui vengono tutti svuotati sempre da operatori che utilizzano mezzi elettrici. Inoltre, l’Amministrazione comunale, a fronte delle criticità ravvisate negli anni passati, ha prorogato il servizio di svuotamento fino all’1 di notte dal venerdì alla domenica. Queste le vie interessate dal potenziamento dei cestini: Corso Vittorio Emanuele da piazza Duomo fino a piazza Sant’Oronzo, piazza Sant’Oronzo, via Trinchese fino a piazza Mazzini, via Umberto I e via degli Alami.

«Con questi due interventi, puntiamo a migliorare ulteriormente – dichiara l’assessora all’Ambiente Angela Valli – il servizio di raccolta e pulizia nel centro storico. La scelta di impiegare solo mezzi elettrici è una scelta di sostenibilità per tutti, sia per i turisti che per i titolari dei locali. A loro rivolgo un appello alla collaborazione perchè rispettino in maniera rigorosa l’orario di conferimento degli imballaggi che deve avvenire esclusivamente fra le 12 e le 13, nè prima né dopo, dal lunedì al sabato. La domenica il ritiro non è previsto, quindi chi lascia fuori dal proprio locale i cartoni il sabato dopo l’orario di conferimento, è passibile di sanzione. Abbiamo deciso, poi, di potenziare il numero dei cestini e di aumentare la frequenza degli svuotamenti per ottimizzare ancora di più il servizio».

