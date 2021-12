(AGENPARL) – ROMA, 11 dic 2021 – “Un confronto utile e costruttivo quello avvenuto ieri tra i Sindacati di Cgil, Cisl e Uil e l’Assessora alle Politiche Sociali di Roma, Barbara Funari, che ringraziamo per la sensibilità e l’apertura al dialogo. La richiesta di una netta discontinuità con gli anni passati è la premessa necessaria ad un lavoro che serve al rilancio di un settore pesantemente impoverito di risorse, investimenti, progetti e protagonismo di tutti gli organismi intermedi. L’integrazione sociosanitaria, la presa in carico di chi vive una o più disabilità, il dopo di noi, l’invecchiamento attivo, la logica degli appalti che penalizzano la qualità del lavoro, le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sono temi che troveranno spazio anche in Consiglio comunale. A partire dal prossimo bilancio in discussione. I nodi da sciogliere sono tanti, ma essere partiti con il dialogo e il confronto è un bel segnale che si da alla città e ai suoi cittadini maggiormente in difficoltà. Uniti si va più lontano”. Così in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Dem

