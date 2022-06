(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 SICCITA’, RANCAN E MALOBERTI (LEGA): “BENE LA DEROGA AL DEFLUSSO MINIMO VITALE. ORA SI PROCLAMI LO STATO DI EMERGENZA IDRICA IN VAL PADANA”

BOLOGNA, 14 GIU – “La Regione, finalmente, ci ha dato retta e ha approvato una deroga al deflusso minimo vitale, che di fatto impediva prelievi irrigui consoni alle esigenze delle colture. Meglio tardi che mai”. Così il capogruppo della Lega in consiglio regionale Matteo Rancan e il consigliere provinciale di Piacenza, Giampaolo Maloberti, delegato al settore agricoltura, caccia e pesca, esultano alla notizia che il grido d’allarme degli agricoltori sulla questione della carenza di risorse idriche, più volte rilanciato dal Carroccio a fronte delle temperature record e della perdurante siccità dei mesi scorsi, è stato accolto dalla Giunta regionale.

“Non dobbiamo però pensare che il problema sia risolto: occorre immediatamente proclamare lo stato di emergenza idrica in Val Padana, come già affermato dal sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio” hanno proseguito i leghisti.

“La mancanza d’acqua rischia di avere conseguenze catastrofiche sul Made in Italy penalizzando ulteriormente un settore, già fortemente colpito dall’aumento dei costi produttivi e dall’inflazione. Il comparto agricolo è in serio pericolo e abbiamo il dovere di salvare i nostri campi” hanno concluso Rancan e Maloberti.

