(AGENPARL) – dom 29 maggio 2022 Nelle gare della domenica della terza giornata di intergirone arriva una doppietta contro pronostico del Banco di Sardegna a Sesto Fiorentino. Pareggio a Castelfranco Veneto, dove Veronika Peckova subisce la prima sconfitta di stagione

Torna in pedana Paola Cavallo e il Banco di Sardegna Nuoro ottiene una importantissima doppietta sulla Head Reborn Sestese. In gara 1, l’affermazione arriva addirittura con l’applicazione della mercy rule al quinto inning. 14-4 il risultato finale, per una partita in cui l’attacco isolano è stato capace di battere ben 16 valide tutte concesse da Sara Monari. Subito un vantaggio 3-0 alla prima ripresa grazie a un doppio di Erika Piras e con una volata di sacrificio di Kimberley Agard e un errore difensivo, Nuoro ha creato la differenza nel secondo attacco, segnando ben 6 punti per effetto di 4 singoli e un doppio. La Sestese segna 3 punti, provando subito a rimontare, proprio nella parte bassa del secondo inning, ma non basta per evitare la sconfitta. Le sarde continuano a segnare con continuità: almeno un punto in ognuno degli inning successivi, fino ad arrivare ai 2 punti del quinto con un doppio di Giada Zidda e una eliminazione in diamante di Marianna Mastino.

[IL TABELLINO](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/schedule-and-results/box-score/86765)

Nella seconda partita giocata in Toscana è sfida tra le lanciatrici straniere e, dopo un primo inning tenuto a zero, sia da parte di Iraimis Diaz Nunez, sia da Annabelle Kay Ramirez (vincente), Nuoro passa in vantaggio con un doppio di Jandely Ricardo e due errori della difesa fiorentina che la spostano fino a casa. Un altro doppio di Hannah Clark e in singolo di Julise Koffy consentono al Banco di Sardegna di allungare il passo. Con due singoli, infine, si apre il quinto inning che porta alle segnature, grazie a un paio di azioni “spremute”, dei punti del definitivo 5-3.

[IL TABELLINO](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/schedule-and-results/box-score/86771)

Nella sfida di Castelfranco Veneto divisione della posta tra MKF Bollate e Metalco Thunders. Dopo una prima partita dominata dal Bollate e, nello specifico da Laura Bigatton, capace di portare a termine la vittoria sulla pedana di lancio, battendo anche un fuoricampo interno, il secondo match è stato lunghissimo, combattutissimo e, dopo 2 ore e 20 minuti, si è concluso alla nona ripresa.

Nella prima partita triplo vantaggio iniziale per il Bollate grazie anche a un paio di errori della difesa delle Dragons: poi un sacrificio di Silvia Torre e il fuoricampo di Laura Bigatton. Anche Castellana batte un fuoricampo interno (da 2 punti) con Chiara Biasi, che spinge a casa anche Sofia Fabbian, ma la rimonta non è possibile e finisce 7-2 per Bollate.

[IL TABELLINO](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/schedule-and-results/box-score/86766)

Nella seconda partita bellissima sfida in pedana tra Jaelin Griffin e Veronika Peckova: solo 5 valide concesse in totale. Il match rimane 0-0 fino al nono inning quando, dopo che la squadra lombarda ha perso due occasioni con corridori in posizione punto con 4 strike-out, le venete hanno segnato grazie a un lancio pazzo: Chiara Biasi in seconda, sacrificio di Kiana Workman per l’avanzamento in terza, due basi intenzionali e poi il lancio pazzo per l’1-0.

[IL TABELLINO](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/schedule-and-results/box-score/86772)

Nella foto allegata: Laura Bigatton, MKF Bollate, in pedana (credit: Ratti/Nadoc)

Risultati 3^ giornata intergirone

SABATO 28 MAGGIOBertazzoni Collecchio – Taurus Donati Gomme Old Parma 9-2 (6°), 2-0

Poderi dal Nespoli Forlì – Inox Team Saronno 2-7, 8-7

Bussolengo 2.0 – Mia Office Blue Girls Pianoro 1-13 (4°), 0-3DOMENICA 29 MAGGIOHead Reborn Sestese – Nuoro Banco di Sardegna4-14 (5° inn); 3-5

Metalco Thunders Castelfranco – MKF Bollate2-7; 1-0 (al 9°)

Ha riposa: RheaVendors Caronno

Classifiche:

Girone A: MKF Bollate (14 vinte – 2 perse), .875; Inox Team Saronno (9-5), .643; Mia Office Blue Girls Pianoro (8-4), .667; Head Reborn Sestese (6-6), .500; Bertazzoni Collecchio (6-8), .429.

Girone B: Poderi dal Nespoli Forlì (11 vinte – 5 perse), .687; RheaVendors Caronno (9-5), .643; Metalco Thunders Castelfranco (6-8), .429; Taurus Donati Gomme Old Parma e Nuoro Banco di Sardegna (4-10), .286; Bussolengo 2.0 (2-14), .125.

