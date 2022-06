(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 Il Taurus-Donati Gomme Old Parma chiude l’intergirone di A1 Softball con una vittoria (5-0) in gara uno e una sconfitta (4-1 all’ottavo inning) in gara due contro il Mia Office Blue Girls Pianoro, che resta agganciata al secondo posto del girone A in compagnia dell’Inox Team Saronno. Per l’Old Parma (2-8 nelle partite di intergirone) un pareggio utile in ottica salvezza.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/a1sb-opr-pia)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/schedule-and-results)

[CLASSIFICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/standings)

[STATISTICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/stats/general/all)

Risultati:

Taurus-Donati Gomme Old Parma – Mia Office Blue Girls Pianoro 5-0, 1-4 (8°)

Classifiche:

Gir. A: MKF Bollate (16-2), .889; Inox Team Saronno e Mia Office Blue Girls Pianoro (12-6), .667; Bertazzoni Collecchio (6-10), .375; Head Reborn Sestese (7-11), .389.

Gir. B: Poderi dal Nespoli Forlì (13-5), .722; RheaVendors Caronno (12-6), .667; Metalco Thunders Castellana (8-10), .444; Taurus-Donati Gomme Old Parma (6-14), .300; Nuoro Banco di Sardegna (4-12), .250; Bussolengo 2.0 (2-16), .111.

Nella foto (repertorio) le giocatrici del Mia Office Blue Girls Pianoro celebrano il successo dello scorso week-end (5 giugno) contro il Nuoro Banco di Sardegna. Credit: Lynx.Prod

