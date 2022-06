(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 Nel giorno della Festa della Repubblica si approfitta di un pomeriggio festivo per mandare in scena 3 recuperi e su tutti i campi si chiude con una vittoria per parte, nel nome di un campionato equilibrato in cui le uniche certezze sono date dalle due capoclassifica.

È parità tra Mia Office Blue Girls Pianoro e Metalco Thunders Castellana: una vittoria per parte con il medesimo scarto. In gara uno vince Veronica Comar contro Carlotta Salis, si riscattano le venete mandando in pedana la straniera (Jaelin Griffin) nella seconda partita contro Beatrice Nannetti.

Subito in vantaggio nella prima ripresa, grazie ai singoli di Eva Trevisan, Priscilla Brandi e Tara Melassi (3 punti a casa), Pianoro subisce un tentativo di rimonta al quarto: singolo da 2 RBI di Noemi Giacometti.

Al sesto le Blue Girls danno il colpo definitivo alla partita grazie a un singolo a basi piene (coadiuvato da un errore della difesa) di Eva Trevisan. Finisce 6-2.

[IL TABELLINO](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/schedule-and-results/box-score/97688)

Anche le Thunders segnano subito 3 punti al primo inning e metto già la partita in discesa. Singolo di Sofia Fabbian, errore della difesa e triplo di Noemi Giacometti, più volata di sacrificio di Jaelin Griffin per portare a casa la stessa Giacometti e l’equilibrio è rotto. I 9 strike-out di Griffin gestiscono l’attacco bolognese e, alla fine, un’altra volata di sacrificio di Chiara Biasi (che porta a casa Eva Cavarzan) chiude il conto sul 4-0.

[IL TABELLINO](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/schedule-and-results/box-score/97689)

Si divide la posta anche a Saronno, dove l’InoxTeam vince gara 1, con Chiara Rusconi in pedana, mentre l’Head Reborn Sestese risponde in gara 2.

Nella prima partita sono le ragazze di Simona Nava a passare in vantaggio al quarto, grazie a una battuta in diamante di Gaia Benvenuti con corridori agli angoli. Al cambio campo Sara Monari concede tre doppi (quasi consecutivi) a Sara Brugnoli, Arianna Nicolini e Valeria Bettinsoli, dopo un singolo in apertura di GiuliaLonghi, che ribaltano l’andamento del match e costruiscono il 3-1 finale.

[IL TABELLINO](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/schedule-and-results/box-score/97293)

Nella seconda partita si affrontano Alice Nicolini e Iraimis Diaz Nunez. La straniera della Sestese concede subito un punto, segnato da Fabrizia Marrone su valida di Milagros Lozada, e poi inizia una serie di inning (4) con due soli arrivi in base da parte della squadra lombarda. Di contro le toscane, al quinto, producono un big-inning e si portano in vantaggio 5-1: doppio a basi piene di Sara Monari e poi un singolo di Giulia Mattioli con Monari ed Elisa Lizza in base. Saronno ci prova, segnando 2 punti al sesto e uno al settimo, ma non è sufficiente per cambiare l’inerzia e rimontare. Finale 5-4 per la Sestese.

[IL TABELLINO](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/schedule-and-results/box-score/97294)

A Caronno Pertusella non cambia il copione della giornata. Il Taurus Donati Gomme Old Parma vince gara 1 poi, al termine un secondo match molto equilibrato e dominato dalle lanciatrici (Ylian Tornes Vargas e Yamerki Guevara Limonta) e vinto 1-0 dalla Rheavendors.

Vittoria 4-0 in gara uno per le emiliane, che iniziano la sequenza con un singolo di Nicole Gaita al primo inning. Un singolo di Giulia Fattori e una base ball a basi piene, concessa da Bianca Messina Garibaldi, permette elle gialloblù di allungare. Ultima corsa a casa per le parmigiane al quarto: segna Anna Gertrude Yapo Chimambo su valida di Valentina Tagliavini.

[IL TABELLINO](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/schedule-and-results/box-score/97295)

La seconda partita si esaurisce in una ripresa con le azioni di una sola giocatrice. Yuruby Alicart lima la base da lead-off e poi comincia il suo percorso verso casa base: prima avanza in seconda su un bunt di sacrificio di Elisa Oddonini, poi ruba la seconda e sull’azione costringe la difesa parmigiana a commettere un errore che, infine, le consente di segnare il punto della vittoria. Successivamente, infatti, come detto, è un dominio delle due lanciatrici Ci sono solo 4 arrivi in base nelle successive 6 riprese, con 20 strike out in totale (13 di Tornes Vargas, 7 di Guevara Limonta) e nessuna possibilità per gli attacchi.

Recuperi del 2 giugno 2020

Mia Office Blue Girls Pianoro – Metalco Thunders Castellana 6-2; 0-4

Inox Team Saronno – Head Reborn Sestese3-1; 4-5

Rheavendors Caronno – Taurus Donati Gomme Old Parma0-4; 1-0

Classifiche:

Girone A: MKF Bollate (14 vinte – 2 perse), .875; Mia Office Blue Girls Pianoro (9-5), .642; Inox Team Saronno (10-6), .625; Head Reborn Sestese (7-9), .438; Bertazzoni Collecchio (6-8), .429.

Girone B: Poderi dal Nespoli Forlì (11 vinte – 5 perse), .687; RheaVendors Caronno (10-6), .625; Metalco Thunders Castelfranco (8-10), .444; Taurus Donati Gomme Old Parma (5-11) .312, Nuoro Banco di Sardegna (4-10), .286; Bussolengo 2.0 (2-14), .125.

