(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 Nel terzo incontro della poule scudetto traParmaclimaeSan Marinoarriva la reazione dei Campioni d’Italia guidati da Doriano Bindi, che nella gara serale al Nino Cavalli trionfano col punteggio di 4-3 e accorciano le distanze nei confronti della formazione parmense.

Partita che vede entrambe le formazioni schierare i lanciatori stranieriJose Diaz(Parmaclima) eFernando Baez(San Marino), e la cui inerzia va subito a favore degli ospiti, capaci al 2° inning di realizzare una segnatura conCorrea, autore di un solo-homer che vale l’1-0. Pronti-via e per San Marino nella parte alta del 3° arriva addirittura il raddoppio:Celliraggiunge la prima grazie ad una base-ball e ritorna a casa spinto dal profondo doppio diAngulo Gamez.

Sul parziale di 2-0 in favore di San Marino, gli uomini di Poma si affacciano nel box di battuta alla parte bassa del 4° inning contro unBaezche fino a quel momento ha concesso poco e nulla alle mazze avversarie. Ma per la seconda volta nella giornata èMineoa presentarsi da lead-off del lineup di casa e a battere un lungo fuoricampo che avvicina Parma ai romagnoli, distanti ora una sola lunghezza.

Neanche il tempo per esultare per i parmensi però che arriva l’immediata risposta dei Campioni d’Italia, capaci di portarsi sul 4-1 grazie a due ulteriori punti ad opera ancora diAngulo Gomez(3 su 4 con due doppi per lui) eUstariz. Alla 6° ripresa termina l’ottima partita diBaezsul monte di lancio Sammarinese (5.0 ip, 1 er, 5 so), sostituito daPelusoche tuttavia non riesce ad essere subito incisivo contro l’ostico attacco casalingo subendo i 2 punti che portano il risultato sul 4-3. Per chiudere l’inning Bindi opta per un nuovo rilievo,Di Raffaele, mentre sponda Parma il rilievoHabeckprosegue il lavoro del suo predecessoreDiazlimitando i danni.

Nell’ultimo delicatissimo inningDi Raffaelenon ha problemi ad affrontare i battitori avversari e chiude ogni spiraglio di rimonta, siglando la prima vittoria di San Marino nella seconda fase del campionato di Serie A.

Da segnalare le prestazioni nel box diPieternellaper gli ospiti (2 su 3) eGonzalez Sanamèper Parmaclima (2 su 4).

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results)

[CLASSIFICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/standings)

[STATISTICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/stats/general/all)

Risultati poule Scudetto girone A

gara uno (disputata giovedì 19/05) San Marino – Parmaclima 5-8 [Il resoconto](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/news/parmaclima-espugna-il-serravalle-di-san-marino-nellopening-game-della-poule-scudetto)

gara due (pomeriggio sabato 21/05) Parmaclima – San Marino 2-1 [Il resoconto](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/news/parmaclima-trionfa-anche-in-gara-2-della-poule-scudetto-e-allunga-su-san-marino)

gara tre (sera sabato 21/05) Parmaclima – San Marino 3-4 [Il resoconto](https://www.fibs.it/it/news/sussulto-san-marino-in-gara-3-della-poule-scudetto-i-campioni-ditalia-trionfano-4-3-contro-parmaclima)

Classifiche:

Gir. A1: Parmaclima (2-1), .667; San Marino (1-2), .333; Camec Collecchio e Nettuno BC 1945 (0-0), .000.

Gir. B1: Spirulina Becagli BBC Grosseto, UnipolSai Fortitudo Bologna, Hort@ Godo e Campidonico Grizzlies Torino (0-0), .000.

Foto: Federico Celli scivola a casa base segnando punto. Credit: El Tambor Mayor

