(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 Nella serata di mercoledì 11 maggio vanno in scena i recuperi delle partite sospese e interrotte nel week-end 23-24 aprile. LaFarma Crocettaha superato5-4ilMediolanum New Riminigrazie ad unwalk-off singlediSimone Alfinitonella parte bassa del nono inning, mentre laCiemme Oltretorrenteha regolato ilPlatform TMC-Povigliocon il risultato di12-9.

Risultati recuperi:

Gir. A: Ciemme Oltretorrente – Platform-TMC Poviglio 12-9

Gir. C: Farma Crocetta – Mediolanum New Rimini (completamento di gara2 del 23 aprile, riprende dalla parte bassa del terzo inning sul risultato di 0-0) 5-4

Classifica

Gir. A:Parmaclima (12–0), 1.000; Campidonico Tor (7-4), .636; Cagliari e Settimo (6-4) .600; Ciemme Olt (5-6), .455, Platform TMC Pov (4-7) .364; Senago (3-9), .250; Ecotherm Bre (1-10), .091.

Gir. B: UnipolSai Bo (12–0), 1.000; Camec Col (9-3), .750; Itas Mutua Rov (7-5), .583; NBP Ronchi (5-7) .417; Tecnovap Ver (4-7), .364; Sultan Cerv, Padova (4-8), 333; Metalco Cas (2-9), .182.

Gir. C: San Marino (12-0), 1.000; Hort@ God (10–2), .833; Comcor Mod (9-3), .750; Farma Cro (8-4), .667; Longbridge (4-8), .333; Mediolanum Rim (3-9), .250; CSA T. P. (2-10), .167; Fontana Ermes Sala B. (0-12), .000

Gir. D: Spirulina Becagli Gr (7–1), .875; Hotsand Mc (6-2), .750; Nettuno 1945 (5-3), .625; Big Mat Gr (4-4), .500; Orange Academy Net e OM Valpanaro Bo (1-7), .125.

Nella foto (repertorio) il lanciatore Randy Consuegra (Farma Crocetta), uno dei protagonisti della sfida Farma Crocetta – Mediolanum New Rimini. Credit: El Tambor Mayor

