Sergej uno di noi.

La tragedia accaduta nella notte di venerdi’ all’Aeroporto di Genova lascia tutti sconvolti, in primis i lavoratori dell’aeroporto che si stringono alla famiglia nel dolore di una vicenda inaccettabile. Per l’ennesima volta un lavoratore non ritorna a casa in quella che è ormai una tragica e scandalosa consuetudine nel nostro paese .

E’ giusto, doveroso ed indispensabile rendere omaggio ad un amico, un compagno un collega il cui vuoto non potra’ mai essere colmato. Per questo invitiamo tutti al

PRESIDIO IN RICORDO DI SERGEJ

GIOVEDI 26 MAGGIO ORE 9

PIANO PARTENZE AEROPORTO DI GENOVA

Per Usb tutta sarà però anche un occasione per ribadire l’impegno nel pretendere, con rigore e serietà, chiarezza su quanto accaduto e verificare eventuali carenze o mancanze nell’applicazione delle misure di sicurezza da parte di tutti gli enti coinvolti.

Il complesso dei drammatici avvenimenti accaduti nella notte di venerdi già evidenzia criticità: l’incredibile carenza organizzativa con soccorsi giunti addirittura da Torino in automobile, la mancanza di protezioni adeguate ad evitare la caduta in mare, la pericolosità in determinate operazioni di essere soli.

In attesa degli accertamenti delle autorità competenti, ci attiveremo immediatamente per ottenere interventi che affrontino e risolvano queste criticità .

Certi della partecipazione di tutti, riteniamo imprescindibile e necessaria l’unione dei lavoratori e ci impegneremo ancor di più per raggiungere questo obbiettivo.

Mai accetteremo di rassegnarci alla perdita di vite sul lavoro.

Dobbiamo tutto questo a Sergei

Genova, 23/05/2022

Usb Federazione di Genova

