Seminario Dott.ssa Elena Cuoco (Scuola Normale Superiore di Pisa & European Gravitational Observatory)

Venerdì 24 giugno 2022, alle 16:00, in presenza presso l’Aula Magna A del Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali di Sassari (Via Vienna, 2, ingresso B), e online attraverso la piattaforma Zoom, la Dott.ssa Elena Cuoco (Scuola Normale Superiore di Pisa & European Gravitational Observatory – EGO) terrà un seminario dal titolo “Machine Learning for Transient Signal Analysis in Gravitational Wave Data”.



Negli ultimi anni sono stati introdotti e testati approcci di Machine e Deep learning per la risoluzione di problemi in astrofisica. Nella scienza delle onde gravitazionali (Gravitational Wave, GW) molti team della collaborazione LIGO-Virgo hanno sperimentato, su dati simulati o su dati reali di interferometri LIGO e Virgo, la potenza e le capacità degli algoritmi di apprendimento automatico sia per la caratterizzazione del rumore del rivelatore che del segnale astrofisico delle onde gravitazionali.

In questo seminario la Dottoressa Elena Cuoco mostrerà esempi dell’applicazione del Machine Learning per il rilevamento e la classificazione di segnali transitori dovuti a disturbi di rumore o segnali GW da Supernova a Collasso Nucleare o segnali Coalescenza di un Sistema Binario Compatto sia in dati simulati che in dati reali;

inoltre presenterà brevemente il progetto dell’UE che si occupa di questi approcci: l’azione sui costi CA17137 (g2net), che mira a creare una rete interdisciplinare di esperti di Machine Learning e onde gravitazionali.