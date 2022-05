(AGENPARL) – mar 24 maggio 2022 Scritte no vax al cimitero di Rocca. Il sindaco Calamai:« Gesto oltraggioso»

L’atto è stato compiuto probabilmente nella notte di ieri. Il sindaco ha già richiesto l’intervento dei carabinieri per cercare di risalire ai responsabili

Dopo aver preso di mira il drive through, il punto per l’effettuazione di tamponi anti – Covid di piazza della Costituzione, scritte no vax sono comparse oggi sui muri del cimitero di Rocca. Probabilmente nella notte di ieri, 23 maggio, ignoti hanno scritto, con della vernice spray di colore rosso, frasi inneggianti ad un presunto pericolo dei vaccini anti Covid e ad un silenzio colpevole del governo. “Il governo mente, il vaccino uccide” e “Il vaccino uccide, il governo lo sa” sono le scritte trovate sul muro posto all’ingresso del cimitero e sulla parete interna dello stesso muro, lungo una scala, che conduce alla parte bassa del cimitero. Immediata e ferma la reazione del sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai:« Si tratta di un gesto oltraggioso, che va ad imbrattare un luogo caro a tutti noi, il cimitero, che merita il massimo rispetto. Non posso che condannare con decisione quanto avvenuto ed ho già provveduto ad avvertire i carabinieri della tenenza di Montemurlo cper cercare di risalire ai responsabili di questo atto di vandalismo ingiustificabile». Anche la polizia municipale rafforzerà i controlli nella zona del cimitero.

In allegato le foto con le scritte

Montemurlo, 24/05/2022

Fabiana Masi

🔊 Listen to this