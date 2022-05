(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 Scegliamo la Vita. Rauti (FdI): FdI oggi in piazza perchè vita è sacra e va tutelata e difesa

“Una delegazione del Dipartimento Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili di Fratelli d’Italia ha partecipato oggi a Roma alla Manifestazione nazionale ‘Scegliamo la vita’ organizzata dalle associazioni ‘Pro Life’. Per noi la marcia per la vita è un appuntamento fisso ed al quale abbiamo sempre partecipato aderendo, come previsto dagli organizzatori, senza simboli di partito. Una presenza per ribadire le nostre posizioni ed una scelta di fondo, quella ‘Dalla parte della vita, sempre’, come recita lo striscione con cui abbiamo sfilato. La vita è sacra e come tale va difesa e tutelata, dal momento del concepimento fino al suo termine naturale. ‘Scegliere la vita’, riaffermare il valore della vita, oggi, è anche una netta scelta di campo contro tutte le derive del nichilismo e dei mille volti della cosiddetta ‘cultura della morte’ e dello scarto”.

Lo dichiara la senatrice Isabella Rauti, responsabile nazionale del Dipartimento “Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili” di Fratelli d’Italia.

