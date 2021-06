CROTONE I 59 stranieri accompagnati presso il Centro di Accoglienza vanno ad aggiungersi agli oltre 500 presenti per i quali è in atto, da giorni, una intensa attività di ricollocamento in altre strutture del territorio nazionale, garantita dal personale della Questura, alla presenza costante di Funzionari della Questura e con l’ausilio del personale dei Reparti inquadrati, inviato quale rinforzo dal Ministero dell’Interno. Tale attività è stata disposta dal citato Ministero proprio in funzione di prossimi, consistenti arrivi di migranti da porre in quarantena, e per i quali sono stati pianificati idonei servizi da parte della Questura. (News&Com)

