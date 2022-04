(AGENPARL) – sab 16 aprile 2022 Sanità in Versilia, Mallegni (FI): “Ora basta: i cittadini non possono pagare le scellerate scelte di un Pd che non garantisce un servizio adeguato”

Nessuna risposta positiva per quanto riguarda la gestione sanitaria versiliese: si apprende infatti che sul territorio mancano 35 medici, mettendo così a rischio l’assistenza di notte e nei giorni festivi.

“La demolizione sistematica della sanità toscana, a cura della Regione, è un dato di fatto”, afferma il Senatore di Forza Italia Massimo Mallegni.

“Le restrizioni sugli investimenti, la diminuzione delle assunzioni, la cancellazione dei reparti, l’impossibilità di fare diagnostica e quella di avere un laboratorio analisi a portata di mano per i cittadini, sono il risultato di anni di pazzia gestionale della sanità”.

Come ricorda Mallegni, infatti, il problema va avanti da anni nonostante richiami sia politici che da parte degli stessi professionisti. La responsabilità ricade inevitabilmente su un Pd che per troppo tempo non ha agito per garantire un servizio fondamentale ma, anzi, attraverso le sue azioni ha creato ulteriore caos.

“La Versilia e molte altre realtà del territorio – forse poco appetibili dal punto di vista elettorale – vengono sistematicamente demolite dal Pd mediante cancellazione di reparti e spostamenti di personale infermieristico e medico, anche in un periodo come questo, in cui il nostro territorio si popola si decine e decine di migliaia di persone in più rispetto ai normali residenti”, prosegue il Senatore.

“Ancora una volta la carenza strutturale di personale è evidente, anche se denunciata più volte dai sindacati e dallo stesso personale medico-infermieristico. Ora basta: non possiamo più accettare questo tipo di ragionamento”.

E anche sulla riconferma della Direttrice Generale della Usl Toscana Nord Ovest l’azzurro non ci sta: “La riconferma della Dottoressa Casani è stato uno schiaffo a tutti i cittadini versiliesi e non solo: una scelta assolutamente non condivisibile”.

