(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 SANITA’.BRUCELLOSI, SARRO (FI): GOVERNO INTERVENGA RAPIDAMENTE PER TUTELARE FILIERA BUFALINA

“Il comparto delle bufale campane, in particolare della provincia di Caserta, sta subendo uno sciagurato piano di eradicazione della brucellosi e della tbc bovis con una quantità innumerevole di abbattimenti condotti in modo indiscriminato e ingiustificato. Sulla vertenza bufalina del casertano ho già presentato diversi atti di sindacato ispettivo, con riscontri, purtroppo, non del tutto soddisfacenti. I dati certificano l’assoluta inadeguatezza dei sistemi diagnostici adottati dalla regione Campania attraverso l’azienda sanitaria locale di Caserta e l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici, fondati su di un malinteso principio di precauzione. Il settore rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello, mentre la situazione ha comportato la chiusura di centinaia di aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro”. Lo dichiara Carlo Sarro, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula nel corso del question time al Ministro della Salute Roberto Speranza, concernente la vertenza abbattimenti capi bufalini in provincia di Caserta. “Da più parti provengono richieste di rimozione dei responsabili sanitari degli abbattimenti impropri, con richiesta di commissariamento da parte del Governo della gestione del contrasto alla brucellosi e alla tubercolosi bufalina e il contestuale azzeramento dei piani regionali. Il Governo dovrebbe valutare se sussistano i presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi in relazione alla vicenda e adottare iniziative di competenza, anche normative, per tutelare l’intero settore produttivo, in particolare del casertano, e il suo indotto dalle possibili speculazioni delle reti nazionali e multinazionali di filiera e dalle denunciate disfunzioni del locale sistema sanitario. La vicenda è ormai fuori controllo e l’allarme sociale elevatissimo. E’ quanto mai necessario intervenire rapidamente” conclude Sarro.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

Pagina Facebook: @ForzaItaliaMontecitorio

🔊 Listen to this