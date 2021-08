VIBO VALENTIA Tutte le piante, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono state distrutte previo campionamento. L’analisi al narcotest ha confermato la presenza di principio attivo di cannabis. Anche questa operazione, rientra nell’ambito dei mirati controlli predisposti dall’Arma in un comprensorio dove il fenomeno della coltivazione e della produzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana è particolarmente diffuso. Il valore potenziale sul mercato della sostanza rinvenuta, una volta ultimato il ciclo di produzione, è stimato in oltre 5 milioni di euro. Vale la pena ricordare, che solo nelle recenti settimana, sempre sotto l’impulso della Procura vibonese, sono stati effettuati ingenti sequestri a Nardodipace, Capistrano e Filadelfia è stata estirpata un’altra coltivazione di canapa indiana a Nicotera e rinvenuti, in un casolare a Joppolo, marijuana già divisa in dosi e materiale per il confezionamento. (News&Com)

