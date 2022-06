S.O.S. Compiti

(AGENPARL) – BAGNO A RIPOLI (FI) sab 25 giugno 2022

Torna l’aiutocompiti rivolto agli studenti ed alle studentesse delle scuole primarie e secondarie di primo grado!

I ragazzi saranno divisi in due gruppi da 6 per un massimo di 12 studenti. Il primo gruppo in orario 9.30-11.00, il secondo in orario 11.00-12.30.

Iscrizione – solo telefonica – obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: /645881