0717_delibera_di_giunta_Palco_della_musica[1]

Riqualificazione del Palco della Musica nei Giardini Storici: approvato l’intervento da 220.000 euro nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche

La Spezia, 17 luglio 2025 – La Giunta Peracchini ha approvato l’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, inserendo una serie di interventi strategici per la valorizzazione del patrimonio urbano. Tra questi spicca la riqualificazione e sistemazione del Palco della Musica situato nei Giardini Storici della città, per un importo complessivo di 220.000 euro, interamente previsto per l’anno 2025.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “L’intervento ha l’obiettivo di restituire piena dignità a una struttura in stile Liberty, risalente alla fine dell’Ottocento, da sempre punto di riferimento per eventi musicali e manifestazioni pubbliche. Il palco è sempre stato funzionante e costantemente controllato dall’Amministrazione, ma, a causa del comportamento incivile di alcuni, nonostante la presenza di telecamere costantemente monitorate dalla Polizia Locale, è stato più volte oggetto di atti vandalici, fino a costringerci a chiuderlo per evitare possibili rischi durante il suo utilizzo. Ma adesso con questo nuovo investimento vogliamo riportarlo a essere un fiore all’occhiello dei Giardini e di via Chiodo, restituendo piena funzionalità per tutte le generazioni. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione nella valorizzazione dei luoghi identitari della Spezia, restituendo alla cittadinanza e ai visitatori un bene storico di grande valore architettonico e simbolico.”