(AGENPARL) – Roma, 20 aprile 2022 – Secondo l’amministratore delegato della società statale Dmitry Rogozin, le consegne inizieranno dopo il completamento dei test di progettazione del volo.

Le consegne di missili balistici intercontinentali seriali “Sarmat” alle forze missilistiche strategiche inizieranno in autunno. Lo ha affermato il direttore generale di Roscosmos Dmitry Rogozin.

“Questo autunno, dopo il completamento dei test di progettazione del volo del Sarmat, prevediamo di iniziare le consegne di missili balistici intercontinentali pesanti seriali di questa super arma alle forze missilistiche strategiche”, ha scritto Rogozin nel suo canale Telegram .

Il primo lancio del missile balistico intercontinentale “Sarmat” è stato effettuato mercoledì dal cosmodromo di Plesetsk nella regione di Arkhangelsk. Le attività di lancio sono state completamente completate e le caratteristiche di progettazione sono state confermate anche in tutte le fasi del volo del razzo. Le testate di addestramento sono arrivate in una determinata area del campo di addestramento di Kura in Kamchatka. Al momento, la formazione missilistica Uzhur nel territorio di Krasnoyarsk sta preparando il reggimento missilistico di testa per il riequipaggiamento con un nuovo sistema missilistico.

La gamma di equipaggiamenti da combattimento del Sarmat è stata ampliata, incluso il numero di testate e tipi, compresi gli alianti ipersonici. Ciò è stato possibile grazie alle caratteristiche di massa energetica del razzo.

Il missile balistico intercontinentale Sarmat è stato sviluppato presso lo State Rocket Center intitolato a VP Makeev (parte di Roscosmos), il produttore è l’impianto di Krasmash (parte di Roscosmos). Secondo gli esperti, l’ICBM RS-28 Sarmat è in grado di trasportare un veicolo multiplo di rientro del peso fino a 10 tonnellate in qualsiasi parte del mondo, sia attraverso il polo nord che quello sud.