(AGENPARL) – Roma, 03 aprile 2022 – Pubblicando sul suo Telegram , Dmitry Medvedev ha affermato che tagliare fuori dai suoi prodotti agricoli artisti del calibro del Nord America e dell’Unione Europea sarebbe un ottimo modo per vendicarsi delle sanzioni imposte dall’Occidente.Ricordo che quando ero bambino, l’URSS comprava il grano dal Canada.

«Era strano, il paese più grande e il grano per i dollari.

Oggi il quadro è molto diverso: la Russia è il più grande produttore di grano, insieme a India e Kitel e negli ultimi anni il più grande esportatore di grano.

Si dà il caso che molti paesi dipendano dalle nostre forniture per la loro sicurezza alimentare. Si scopre che il nostro cibo è la nostra arma silenziosa😉. Tranquillo – ma formidabile.

E nel caso qualcuno non lo sappia o l’abbia dimenticato, le nostre esportazioni di prodotti agricoli superano le nostre esportazioni di armamenti reali – l’anno scorso hanno superato i 37 miliardi di dollari.

Date le sanzioni totali che ci sono state imposte dai paesi occidentali, permettetemi di delineare alcuni semplici ma importanti punti riguardanti la sicurezza alimentare della Russia.

Prima. Ci sono abbastanza prodotti diversi e gustosi della Russia per nutrire completamente il nostro popolo.

Secondo. La priorità nella fornitura di cibo è data al nostro mercato interno. E il controllo dei prezzi.

Allo stesso tempo, lo stato continuerà l’aiuto su larga scala e sistematico agli agricoltori.

Terzo. Forniremo cibo e raccolti solo ai nostri amici (per fortuna ne abbiamo molti, e non sono né in Europa né in Nord America). Li venderemo per rubli nella proporzione concordata con la loro valuta nazionale.

Quarto. Non venderemo i nostri prodotti ai nostri nemici. Non compreremo nulla da loro (anche se non lo facciamo dal 2014, ma la lista dei prodotti vietati all’importazione può essere estesa).

Quindi, faremo colazione da soli🥐🍳🧀☕️. La cena potrebbe essere condivisa con amici🥗🍲/🍛🥘. E non daremo la nostra cena ai nostri nemici🍧🍦🫖. Si accontenteranno. Anche noi preferiremmo mangiare il nostro cibo e fare più sport al mattino🏋🏻♂️🏸🚴🏻!