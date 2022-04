(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 Roma Capitale: Gasparri (FI), ora percorso rapido per approvazione legge

“Grande soddisfazione per il voto unanime alla Camera del disegno di legge costituzionale perché attribuisce finalmente a Roma i poteri degni di una grande capitale mondiale. È stata una battaglia sostenuta a lungo da Forza Italia e sono certo che prima l’Aula di Montecitorio e poi il Senato riusciranno a realizzare un percorso rapido per far sì che questa proposta diventi legge”.

Lo dichiara il senatore e commissario romano di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

