(AGENPARL) – gio 21 aprile 2022 ROMA CAPITALE, GASPARRI (FI): “FORZA ITALIA NON CELEBRA, AGISCE. ORA SI APPROVI RIFORMA ENTRO FINE LEGISLATURA”

“Roma è capitale da molto tempo, però mancavano norme adeguate. Forza Italia è stata la più generosa tra le forze politiche nei confronti di questo obiettivo. Non ne abbiamo, sin qui, ricavato un consenso adeguato, ma ci sarà tempo per le soddisfazioni. Noi con generosità e il senso del percorso storico non abbiamo fatto celebrazioni ma azioni operative”.

Lo ha detto il senatore Maurizio Gasparri, responsabile settore Enti Locali di Forza Italia, intervenendo al convegno dal titolo “Il futuro di Roma Capitale. Verso la riforma costituzionale”.

“Non bastava una legge ordinaria, non bastava un trasferimento di poteri, serviva una norma quadro all’altezza del problema, che è quello di dare alla Capitale, come altre città occidentali, poteri adeguati. La tenacia con la quale Forza Italia ha perseguito questo obiettivo, non accettando mai una subordinata, ha fatto sì che l’approvazione in commissione coincidesse con il Natale Di Roma. Oggi questo convegno rappresenta una celebrazione operosa che noi offriamo alla città che tenga conto del ruolo di Forza Italia, che non si limita all’orgoglio celebrativo della romanità: noi non celebriamo, agiamo e rivolgo un appello a tutte le forze politiche: avete avuto unanimità alla Camera, si conservi questa convergenza e questa concordia, per far sì che questa riforma costituzionale veda la luce entro questa legislatura”, ha concluso.

