(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 Roma: Calabria (FI), pena esemplare per danno Scalinata Trinità dei Monti

Ci auguriamo che chi ha danneggiato la scalinata di Trinità dei Monti, a #Roma, per poi darsi alla fuga, venga presto trovato e che paghi in modo esemplare per ciò che ha fatto. La Capitale, con le sue bellezze artistiche, merita rispetto e tutela.

