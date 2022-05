(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 RIMINI, MATTIA (PD): SOLIDARIETA’ A MICHELA CICCULLI PER VILE ATTACCO. BENE INCONTRO OLTRE L’ADUNATA PER FARE LUCE SU MOLESTIE ALPINI

“Desidero esprimere la massima solidarietà e vicinanza alla Presidente della commissione pari opportunità di Roma Capitale, Michela Cicculli, vittima di un vile e violento attacco sui social a causa della sua partecipazione all’incontro “Oltre l’Adunata” a Rimini e la ferma posizione presa contro le numerose molestie denunciate nei giorni scorsi a seguito del ritrovo degli alpini nella cittadina romagnola. I messaggi ricevuti e pubblicati coraggiosamente dalla Presidente Cicculli sono figli della stessa cultura maschilista e violenta che i racconti di tante ragazze e donne di ogni età testimoniano rispetto ai fatti di quei giorni. Durante e dopo il raduno abbiamo assistito alla difesa di una mascolinità che ancora normalizza violenze e molestie come espressione della virilità e goliardia. E questo appare egualmente pericoloso quando le dinamiche si esprimono sui media, dove senza intermediazione fisica spesso le donne sono doppiamente vittime di chi pensa di poter agire indisturbato nel web. Chi parla di generalizzazione cerca solo di confondere i fatti: ogni molestia va condannata e interpretata come espressione di un problema più generale – la violenza di genere in ogni sua forma – che ognuna di noi cerca quotidianamente di minimizzare con il suo lavoro dentro e fuori le istituzioni. Siamo al fianco di tutte le donne che hanno avuto il coraggio di parlarne e della Presidente Cicculli per il grande lavoro che sta portando avanti su questi temi”

Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione pari opportunità Consiglio Regionale del Lazio

