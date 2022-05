(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Rifiuti: Schifani (FI), per termovalorizzatore Gualtieri coinvolga Bertolaso

“Roma paga un drammatico ritardo negli interventi necessari a chiudere il ciclo dei rifiuti: è il frutto peggiore dei ‘no’ ideologici opposti dal M5S a quegli impianti che non solo sono in grado di evitare l’accumulo di spazzatura nelle strade, ma anche di trasformare i rifiuti in opportunità. Colmare questo gap entro il prossimo Giubileo certamente non sarà facile”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e ex Presidente del Senato Renato Schifani. “La realizzazione di un termovalorizzatore in meno di tre anni – prosegue – è un’impresa durissima, aggravata dalle criticità che viviamo nel reperimento delle materie prime. Ecco perché coinvolgere le migliori capacità non è un’opzione ma un imperativo categorico. Il sindaco Gualtieri faccia tesoro della disponibilità di Guido Bertolaso, la cui professionalità può davvero rivelarsi determinante”, conclude.

