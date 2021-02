RIFIUTI, PALUMBO-BAGLIO (PD): GRAVE ASSENZA GIUNTA E AMA A COMMISSIONE SU BILANCI

(AGENPARL) – Roma, 11 feb 2021 – “Ancora una volta, la Commissione Trasparenza convocata questa mattina per far luce sui bilanci dell’Ama, ha registrato l’assenza degli Assessori competenti nonché dei vertici della municipalizzata. Non possiamo che definire questo atteggiamento ingiustificabile, vista e considerata la gravità della situazione finanziaria dell’azienda Ama, con bilanci in attesa di approvazione dal 2017. Proprio ieri, alla vigilia della seduta convocata per oggi, l’Assessorato al Bilancio ci ha chiesto via mail di rinviare la seduta per consentire la conclusione dell’istruttoria. Successivamente, anche l’Ama ci ha annunciato l’assenza dei suoi vertici con la stessa motivazione, aggiungendo peraltro, che sul fronte finanziario, non ci sono aggiornamenti dal 16 dicembre, data in cui si è svolta la commissione congiunta Ambiente-Bilancio dedicata ad Ama. È grave che in due mesi l’Amministrazione comunale non abbia nient’altro da dire e che, di fatto, la situazione dei Bilanci dell’Ama continua ad essere in profondo stallo. Scriveremo al Prefetto per denunciare la mancata partecipazione della Giunta comunale alle sedute di commissione, cosa che mette palesemnete a rischio il meccanismo democratico e priva i consiglieri del necessario confronto su tematiche di tale rilevanza. La Giunta, a pochi mesi dal voto, dica chiaro e tondo cosa ha in mente per Ama: abbandonarla al fallimento o rinviare l’approvazione dei bilanci al prossimo sindaco, per evitare di assumersi le sue sacrosante responsabilità?”.

Lo dichiarano in una nota il Presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo e la consigliera Pd Valeria Baglio.