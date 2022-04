(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 Rifiuti, De Lillo (Lega) ”Zingaretti era negazionista e ora ci dà ragione”

Roma, 22 Apr – ”Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il Pd invertono la rotta e abbracciano la termovalorizzazione della Lega, altrimenti dovrebbero aprire una discarica da un milione di tonnellate ogni due anni e mezzo. Quanto è costato ai romani conferire e smaltire i propri rifiuti fuori Regione o all’estero? L’idea del termovalorizzatore venne portata avanti anche dal Comune di Roma durante la sindacatura di Gianni Alemanno, il cui Assessorato all’Ambiente fu attaccato dai vertici di Legambiente, trasformata in braccio armato di Nicola Zingaretti.

Poi Cristiana Avenali, direttore di Legambiente Lazio, ha ottenuto un posto nel listino del Presidente della Regione Lazio e ora è stata catapultata nell’Ufficio di scopo ‘Piccoli Comuni e Contratti di Fiume’ nella segreteria del Governatore del Lazio.

Oggi Zingaretti, negazionista degli impianti di ultima generazione, s’è piegato. Ma lo ha fatto solo dopo aver chiuso Malagrotta senza un’alternativa il primo ottobre 2013 e non aver modificato immediatamente il piano regionale dei rifiuti. Il rincaro sulla Tari è soltanto colpa sua, e dalla gestione folle del Pd e del M5S”. Lo afferma Fabio De Lillo, già assessore all’Ambiente del Comune di Roma e responsabile del dipartimento Ambiente della Lega Lazio.

____________________________________________

Addetto stampa Orlando Angelo Tripodi

Capogruppo della Lega in Regione Lazio

Giuseppe Sarra

00163 Roma – Via della Pisana 1301

🔊 Listen to this