VIBO VALENTIA I militari del Nucleo operativo di polizia ambientale della Guardia Costiera di Vibo Valentia, impegnati in attività di vigilanza lungo la costa vibonese, hanno accertato ancora abusi lungo la costa del Comune di Ricadi. Nuovamente in località Grotticelle, la più suggestiva e frequentata delle spiagge della costa degli Dei, i militari della Guardia Costiera hanno accertato la costruzione di una struttura artigianale sorretta da pali in legno e copertura con stuoie in cannucciata, proprio nell’area restituita alla pubblica fruizione tramite un’azione sinergica delle Amministrazioni Statali. (News&Com)

