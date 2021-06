COSENZA Ieri sera dopo oltre te ore di camera di consiglio il Tribunale Collegiale di Cosenza (presidente il Giudice Ciarcia a latere Granata e Familiari) ha assolto l’ingegnere, Nicola Giuseppe Gallo, difeso dall’avvocato Francesco Chiaia, ex capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Rende ed ha assolto anche il funzionario Giuseppe Rende. Per l’ingegnere Nicola Gallo, la Procura della Repubblica di Cosenza rappresentata in aula dal pm Emanuela Greco aveva chiesto 10 anni di reclusione e invocato per gli altri imputati pene tra i 4 ed i 3 anni. Del collegio difensivo, oltre all’avvocato Francesco Chiaia, fanno parte gli avvocati Dorothy De Cicco, Alberto Rossi, Pietro Sammarco e Innocenzo Palazzo. (News&Com)

🔊 Listen to this