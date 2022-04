(AGENPARL) – sab 23 aprile 2022 Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale

convegno nazionale a UniMc

Giovedì 28 aprile l’incontro organizzato dal Centro di documentazione Europea con studiosi del settore. Partecipa l’eurodeputato Salvatore De Meo.

Il Centro di Documentazione Europea dell’Università di Macerata, con il contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, organizza un convegno su “Il completamento del mercato unico digitale. La proposta di regolamento europeo in materia di intelligenza artificiale” che si svolgerà giovedì 28 aprile 2022, dalle 14 alle 19.

Sarà possibile partecipare in presenza nella sala Sbriccoli del Centro di Ateneo per i Servizi Bibliotecari in piazza Oberdan e, da remoto, su piattaforma Blackboard Collaborate. Il link per il collegamento è www.unimc.it/mercato-unico-digitale.

L’appuntamento si inserisce nell’ambito del Progetto nazionale 2022 della rete dei Cde italiani dedicato a “L’anno europeo dei giovani” e prosegue l’indagine del Centro maceratese sul mercato unico digitale avviata nel 2016 con il seminario “Il mercato unico digitale”.

🔊 Listen to this