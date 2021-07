REGGIO CALABRIA “Come sottolineato anche dal presidente dell’Asi, Saccoccia: “L’odierno webinar serve per imparare a utilizzare al meglio i servizi spaziali, dalla geolocalizzazione ai satelliti per proteggere le coste e incentivare la crescita sostenibile”. Un’apertura intergenerazionale che guarda ‘verso l’infinito e oltre’: «Oggi – conclude il rettore – le scienze e tecnologie spaziali offrono prospettive di innovazione enormi. L’investimento nel settore, almeno in Europa, è stato quantificato in un rapporto 1 a 10 quindi tutto quello che si cerca con l’obiettivo dell’innovazione offre un servizio alle comunità che può essere sfruttato da molteplici punti di vista”. (News&Com)

