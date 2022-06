(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 OGGI AL PORTUENSE INCONTRO SU APPUNTAMENTO REFERENDARIO ORGANIZZATO DALLA LEGA

“Cambiamo la giustizia!”, è per oggi pomeriggio alle 18 in piazza Augusto Lorenzini, nel cuore del quartiere Portuense, l’incontro dedicato all’appuntamento referendario di domenica 12 giugno, evento moderato dal consigliere della Lega Fabrizio Santori. “A pochi giorni dal voto per i referendum sulla giustizia, il Campidoglio sguazza inciampando nei bassifondi di un servizio anagrafico che non decolla e non permetterà a tutti di votare. I problemi e le lentezze per i cambi di residenza sono continui, così come le difficoltà per ottenere tessere elettorali nuove o aggiornate. Non c’è informazione. Il sito di Roma Capitale, ad esempio, nasconde il logo per il voto sui referendum”, aggiunge il consigliere, che ha presentato, insieme alla capogruppo Simonetta Matone, una mozione in Campidoglio approvata all’unanimità con la quale l’Assemblea ha impegnato il Sindaco a superare le criticità dei servizi anagrafici e garantire tutte le informazioni relative ai referendum del prossimo 12 giugno. “Nell’attesa di una migliore e più puntuale informazione istituzionale, presentiamo i cinque referendum per cambiare la giustizia, cinque schede su ognuna delle quali la Lega invita a informarsi e riflettere insieme per scrivere “sì”. All’incontro intervengono, i rappresentanti della Lega ai vari livelli locali che portano il loro saluto, la capogruppo della Lega in Campidoglio ed ex magistrato Simonetta Matone, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma Antonino Galletti; l’avvocato penalista Michele Licata; l’avvocato amministrativista Antonio Cordasco; il segretario generale del sindacato Ugl Paolo Capone; il senatore Alberto Bagnai; il deputato Claudio Durigon, coordinatore del Carroccio per il Lazio. Un momento importante, di confronto e democrazia”, conclude Fabrizio Santori.

