(AGENPARL) – Roma, 04 lug 2021 – Già esauriti in molte zone d’Italia i moduli per la raccolta firme dei referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito Radicale. A Milano città, nel giro di poche ore, sono finiti i moduli vidimati dal Comune. “Chiederemo all’amministrazione di accelerare le procedure per averne altri già a partire da domani, non possiamo tollerare ritardi” spiega il segretario provinciale della Lega Stefano Bolognini che parla di “risultato straordinario, con 3mila adesioni in poche ore”.

Fame di moduli anche in intere regioni. Come spiega il responsabile della campagna referendaria della Lega, Paolo Grimoldi, “li abbiamo praticamente esauriti in Friuli Venezia Giulia, Umbria e Puglia”.

Alle 17 di oggi, le sottoscrizioni avevano già superato quota 100mila nei quasi 1.500 gazebo allestiti dal partito di Matteo Salvini in tutta Italia tra venerdì e oggi.

Solo in Lombardia, come ha chiarito il segretario regionale della Lega Fabrizio Cecchetti, le firme “sono oltre 25mila”. A Sgurgola, piccolo comune in provincia di Frosinone con meno di 1.500 aventi diritto al voto, in poche ore il sindaco ha raccolto 100 firme. Code a Ostia, dove l’attività del gazebo è proseguita anche nel pomeriggio intercettando molte persone dirette in spiaggia.

Non solo gazebo: sarà possibile firmare in tutti i Comuni d’Italia. Matteo Salvini ha pronosticato: “Supereremo il milione di adesioni”.

La campagna proseguirà fino al 30 settembre. Oggi, in Veneto, ha firmato anche il governatore Luca Zaia.

