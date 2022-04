(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 Rassegna “Primavera in libri”: il 29 aprile sarà presentato “APNEA – Costa Concordia, 8 vigili del fuoco e l’impresa mai raccontata” di Virginia Piccolillo e Luca Cari.

Nell’ambito della rassegna culturale “Primavera in libri” organizzata dalla Biblioteca Paroniana di Rieti e dal Comune di Rieti, venerdì 29 aprile alle ore 16 presso l’Auditorium Santa Scolastica – Via T. Varrone 57 – sarà presentato il libro “APNEA – Costa Concordia, 8 vigili del fuoco e l’impresa mai raccontata” di Luca Cari e Virginia Piccolillo per Mondadori.

All’incontro – moderato da Ugo Barbara, Caporedattore Agenzia Italia – parteciperanno l’autrice Virginia Piccolillo, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione post-sisma Giovanni Legnini, il Vescovo di Rieti Domenico Pompili e il Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti.

L’ingresso sarà ad esaurimento post con super green pass e mascherina FFP2.

19_04_2022

🔊 Listen to this