RACCOMANDAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook – A9-0197/2022

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook

(12640/2021 – C9‑0006/2022 – 2021/0312(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (12640/2021),

– visto il progetto di protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (12633/2021),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell’articolo 43 e dell’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (C9‑0006/2022),

– visti l’articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9-0197/2022),

1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Isole Cook.

MOTIVAZIONE

Il primo protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l’UE e le Isole Cook è rimasto in vigore per quattro anni, dal 14 ottobre 2016 al 13 ottobre 2020. Il 7 luglio 2020 il Consiglio ha approvato il mandato della Commissione a negoziare un nuovo protocollo di attuazione dell’APPS con il governo delle Isole Cook. La complessità dei negoziati ha richiesto la proroga di un anno del protocollo vigente, dal 14 novembre 2020 al 13 novembre 2021. Il 28 luglio 2021 è stato firmato un nuovo protocollo, in vigore per un periodo di tre anni, che consente a quattro pescherecci dell’UE con reti a circuizione di accedere alle acque delle Isole Cook per la pesca dei tonnidi per 100 giorni all’anno, prevedendo la possibilità di mettere a disposizione, su richiesta, 110 giorni supplementari.

La contropartita finanziaria dell’UE ammonta a 700 000 EUR all’anno, ossia 2 100 000 EUR in totale per i tre anni, ripartiti come segue:

(1) 350 000 EUR all’anno per garantire l’accesso alle risorse alieutiche per la durata del protocollo;

(2) 350 000 EUR all’anno a sostegno dello sviluppo della politica settoriale della pesca nelle Isole Cook. Le misure di sostegno saranno concordate da entrambe le parti nell’ambito della commissione mista istituita per sorvegliare l’attuazione dell’APPS.

Il protocollo attribuisce grande importanza allo sviluppo sostenibile del settore della pesca locale, in linea con la politica comune della pesca dell’UE e le raccomandazioni della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e basandosi sui migliori pareri scientifici, ma anche ai principi democratici e i diritti fondamentali. Tali principi devono sempre essere alla base della conclusione di accordi di partenariato tra l’UE e i paesi terzi. Per garantire che l’attuazione del protocollo sia monitorata in modo più efficace e, al tempo stesso, al fine di contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e migliorare le conoscenze sullo stato degli ecosistemi marini locali, la relatrice sottolinea l’importanza di garantire meccanismi di controllo e notifica delle catture.

La portata del protocollo è limitata, ma la relatrice ritiene che esso apporti all’UE un valore aggiunto strategico, tanto più che si tratta dell’unico accordo attivo nell’Oceano Pacifico centrale e occidentale, in acque che ospitano alcuni degli stock di tonno più sani al mondo. Nel contempo, essendo il tonno una risorsa fondamentale per le popolazioni della regione del Pacifico, si è dimostrato un importante strumento di cooperazione per lo sviluppo della pesca artigianale e delle comunità che dipendono da essa, in particolare per quanto riguarda il miglioramento del reddito dei pescatori e lo sviluppo di infrastrutture per la trasformazione e la commercializzazione del pesce.

Il Parlamento deve essere pienamente e regolarmente informato in merito all’attuazione del protocollo, in particolare per quanto riguarda l’attuazione del sostegno allo sviluppo settoriale.

La relatrice ritiene che il protocollo garantisca la continuità dell’accesso della flotta europea alle acque delle Isole Cook e, al tempo stesso, contribuisca allo sviluppo del settore locale, apportando un valore aggiunto alla popolazione che dipende dal settore della pesca, settore che rappresenta circa il 3 % del PIL delle Isole Cook, nel pieno rispetto dell’ambiente marino e delle risorse alieutiche. Esso promuove inoltre le pratiche volte a contrastare la pesca illegale, che sono i principi alla base di qualsiasi accordo di partenariato nel settore della pesca con i paesi terzi. La relatrice raccomanda pertanto che il Parlamento dia la sua approvazione alla conclusione del protocollo.