Purdue University Northwest students earn spring semester Dean’s List honors

The Purdue University Northwest (PNW) 2022 spring semester Dean’s List recognizes 1,680 undergraduate students for their academic achievement.

Students who have completed 12 credit hours, including at least six during the spring, qualified for Dean’s List recognition by sustaining an overall grade point average of at least 3.5 and a semester grade point average of at least 3.0 on a 4.0 scale.

The spring semester Dean’s List includes 1,198 Indiana residents from 74 communities; 383 Illinois residents from 145 communities; 24 Wisconsin residents; 13 Michigan residents; four Florida residents; three students each from California, Iowa and Minnesota; two Arizona residents; and one student each from Georgia, Maryland, North Carolina, Ohio, South Carolina, Tennessee and Virginia.

PNW international students from 21 countries were also represented, including six students from Spain; five students from China; four students from Nigeria; three students from Saudi Arabia; two students each from Canada, Germany, India, Mexico and South Korea; and one student each from Australia, Belgium, Brazil, Egypt, Lebanon, Mongolia, South Africa, Sweden, Taiwan, Trinidad and Tobago, Turkey and Zambia.

Below is the comprehensive Dean’s List, offered alphabetically by students’ last names.

FULL NAME CITY STATE COUNTRY Jamaica Abad Munster IN USA Christhyl Abad Munster IN USA Charmagne Abangan Dyer IN USA Christina Abbassi Schererville IN USA Asma Abdul Majeeth Matteson IL India Lailah Abdulla Portage IN USA Charles Aboni Chicago IL USA Stephanie Abrego Hammond IN USA Sandy Abu-Lail Hammond IN USA Suad AbuAlZoluf Hammond IN USA Adam Abudayyeh Schererville IN USA Nagham Abudayyeh Schererville IN USA Saly Abulail Griffith IN USA Kaitlyn Acevedo Crown Point IN USA Saige Addison Valparaiso IN USA Oluyemi Adeagbo Chicago IL USA Tinu Adesida Mundelein IL USA Jonathan Adrian La Porte IN USA Hallee Agelson Saint John IN USA Jacelyn Agha Plainfield IL USA Casey Aguila Lindenhurst IL USA Maria A Aguilera Lemus Winfield IL USA Martin Aguilera Valparaiso IN USA Omar Ahmed Hammond IN USA Gladys Ahounou Yorkville IL USA Farida Akhmadullina Saint John IN USA Brianna Alba Schererville IN USA Sandra Albu Arlington Heights IL USA Kayla Alcox Merrillville IN USA Nicole Aldridge Flossmoor IL USA Eric Alegre Highland IN USA Alex Aleksandrov Wesley Chapel FL USA Evgueni Alexandrov Cedar Lake IN USA Ghadir Alfadhl Granger IN USA Enbethaq Alhakeem Highland IN Saudi Arabia Nasser Alkhater Hammond IN Saudi Arabia Stephanie Allegretti Grayslake IL USA Stephen Allen Schererville IN USA Jillian Almanza Whiting IN USA Samantha Almanza Hammond IN USA James Alston-Butler Gary IN USA Karysa Alsup Crown Point IN USA Arvin Altankhundaga Hammond IN Mongolia Shae Alva New Carlisle IN USA Pedro Alvarado Hammond IN USA Alyssa Alvarez Chesterton IN USA Mia Alvarez Gurnee IL USA Krystal Alvarez Gary IN USA Luis Alvear Hammond IN Spain Giselle Alvirde Guzman Hammond IN USA Adalid Alvirde Hammond IN USA Samantha Alvis Aurora IL USA Jenna Ambrose Lowell IN USA Kelsey Amelse Wausau WI USA Stacie Amsler Munster IN USA Maureen Anbar Crown Point IN USA Cade Anderson Saint John IN USA Lillian Anderson Crown Point IN USA Tyler Anderson Highland IN USA Zachary Anderson Schererville IN USA Megan Androwski Naperville IL USA Nathan Antisdel Michigan City IN USA Pau Aran Miguel Hammond IN Spain Jacely Arceo Calumet City IL USA Zachary Archambault La Porte IN USA V Archuleta Merrillville IN USA Lucero Arellano Lansing IL USA Erica Arndt Owen WI USA Allison Arnold Tuscon AZ USA Vicky Arreola Elgin IL USA Ruvicela Arteaga Plainfield IL USA Godfrey Aspirin Des Plaines IL USA Kenneth Atchon Crown Point IN USA Danny Atkinson Willow Springs IL USA James Atkinson Westville IN USA Michael Atwood Crown Point IN USA Harbir Aujla Portage IN USA Sam Aurelio Saint John IN USA Sarah Aurelio Saint John IN USA Lorenna Avila Chicago IL USA Aaron Ayala Crown Point IN USA Ben Ayon Highland IN USA Aziwoh Aziwoh Sewuh Ndimbe La Porte IN USA Jake Babin Lowell IN USA Paige Bachorski Demotte IN USA David Bacon Gary IN USA Megan Baczewski Lake In The Hills IL USA Jason Bader Schererville IN USA Danny Bahena Highland IN USA Varisha Baig Round Lake IL USA Dakota Bailey Hobart IN USA Max Bailey La Porte IN USA Jovana Bajmakoska Crown Point IN USA Hilary Baker Schererville IN USA Kevin Baker Chicago IL USA Emily Balassone Hammond IN USA Argenta Ballazhi Schaumburg IL USA Shennen Ballo Mundelein IL USA Brendan Ballou Crown Point IN USA Alexander Balousek Saint John IN USA Mark Banaag Crown Point IN USA John Banaszak Munster IN USA Brett Bandstra Crown Point IN USA Aubrey Banks Crown Point IN USA Nate Barbato Oak Forest IL USA Cody Barnes Lowell IN USA Veronica Barnhill Hebron IN USA Grace Barnum Crown Point IN USA Jennifer Baron Oregon WI USA Felix Barrera Munster IN USA Ben Barrette Kenosha WI USA Ben Bartasiunas Mokena IL USA Brittany Bartock Schererville IN USA Allison Bates Crown Point IN USA Amelia Batistatos Hobart IN USA Noah Bauer Cedar Lake IN USA Marine Bauwens Trail Creek IN Belgium Mohammad Baydoun Michigan city IN Lebanon Monica Bayle-Gomez Schaumburg IL USA Sierra Beach La Porte IN USA Erica Beam Frankfort IN USA William Beardsley Crown Point IN USA Riley Beck Highland IN USA Ryne Beckman Chesterton IN USA Navi Beesetti Naperville IL USA Aidan Beilke Cedar Lake IN USA Mya Bell Schererville IN USA Blake Bellar Hebron IN USA Marijana Belokapa Crown Point IN USA Tyler Bender Valparaiso IN USA Savannah Benitez Hammond IN USA Casey Benko Lansing IL USA Charlene Benoit Michigan City IN USA Luke Bensing Valparaiso IN USA Kyra Benson Dyer IN USA Ethan Berdine Crown Point IN USA Emily Beretta Chicago IL USA Anika Berg Schererville IN USA Louie Berg Dyer IN USA Sam Berg Dyer IN USA Amanda Beristain Hammond IN USA Iris Berry Gary IN USA Grace Besedick Crown Point IN USA Zachary Best Munster IN USA Amy Bevers Heyworth IL USA Monica Bialek Orland Park IL USA Maranda Biancalana Hobart IN USA Allison Biancardi Griffith IN USA Kendra Bickel Knox IN USA Bradley Bieniak Munster IN USA Alayna Biro Hammond IN USA Kayla Bishop Bloomington IN USA Brianna Black Westville IN USA Hailey Blauw Highland IN USA Jeff Bloom Portage IN USA Luai Bo Arish Hammond IN Saudi Arabia Szue Bobadilla Li Valparaiso IN USA Abbie Bobele Valparaiso IN USA Jianna Bocconcelli Hammond IN USA Quinton Bock Crown Point IN USA Brian Bogard Plainfield IN USA Petar Bogunovic Crown Point IN USA Natasha Boilek Highland IN USA David Bolton Merrillville IN USA Ben Bombin Whiting IN USA Juan Bonilla Hammond IN Mexico Elaine Bonner Westville IN USA Claudia Bono Hebron IN USA Joel Booker New Palestine IN USA Christian Booth Hammond IN Canada Dee Boozer Gary IN USA Autum Boren Cedar Lake IN USA Michael Borg Hinsdale IL USA Graysen Bormet Plainfield IL USA Angelina Borowiak Valparaiso IN USA Megan Boss Lynwood IL USA Jaklyn Bosserman Michigan City IN USA Jordyn Bosserman Michigan City IN USA Sierra Boszor Calumet City IL USA Jess Botka Grayslake IL USA Will Boukal Lansing IL USA Arianna Bousono Hammond IN USA Stephanie Bowen Crown Point IN USA Sarah Bowser Columbia City IN USA Carolyn Boxum Valparaiso IN USA Cameron Boyd Lansing IL USA Danielle Boyd Mishawaka IN USA Ryan Boyd Gary IN USA Trevor Boyd Lansing IL USA Steven Bozacki Schererville IN USA Emma Bozic Munster IN USA Madelyn Bozinovski Crown Point IN USA Molly Bradford Griffith IN USA Caitlin Brady Crown Point IN USA Tommy Brady Frankfort IL USA Anna Bratko Rolling Meadows IL USA Lucas Bravo Olle Hammond IN Spain Ashley Bravo Chicago IL USA Jose Bravo Downers Grove IL USA Jack Brenner Granger IN USA Bradley Brenning Valparaiso IN USA Justin Breuker Crown Point IN USA Jamie Briel Valparaiso IN USA Sydney Briel Valparaiso IN USA Natalia Briggs Munster IN USA Vaughn Brigham Rolling Meadows IL USA Gina Brinckerhoff Palatine IL USA Stephanie Briseno Cicero IL USA Savaya Brockington Westfield IN USA Bailey Broelmann Munster IN USA Erica Brohm Bettendorf IA USA Tyler Brooks Hammond IN USA Alexander Broschek Hammond IN Germany Ebony Brown South Holland IL USA Rebekah Brown Valparaiso IN USA Shayne Brown Lowell IN USA Jake Bruinius Lowell IN USA Peter Brunker Whiting IN USA Jamie Bryan Hammond IN USA Ashley Bryant Lombard IL USA Tobias Bucher Valparaiso IN USA Joe Buikema Chicago IL USA Mary Buksa Munster IN USA Matty Bullock Avon IN USA Rachel Bultema Lowell IN USA Rachael Bumber Rochelle IL USA Samantha Bunning Chesterton IN USA Tommy Burbee Valparaiso IN USA Adrianna Burger North Judson IN USA Anthony Burgos Whiting IN USA Hannah Burks Dyer IN USA Meghanne Burns Goshen IN USA Gavin Burnson Chesterton IN USA Harmony Burton Michigan City IN USA Briseida Bustamante Cicero IL USA Aiza Butt Algonquin IL USA Ryan Butt Homer Glen IL USA Madison Bydalek Lowell IN USA Baylee Byford Scipio IN USA Bridget Byker Geneva IL USA Luke Byrd Crown Point IN USA Andrew Byrnside Chesterton IN USA Anelisa Cadena Crown Point IN USA Conner Caffarini Saint John IN USA Alexis Cain Dyer IN USA Dereck Cain Columbus IN USA Josh Cala Munster IN USA Joan Calixto Palos Heights IL USA Kailey Callander Crown Point IN USA Lauren Cameron Hammond IN USA Rylie Camp Marne MI USA Alejandro Campos Hammond IN USA Jenni Campuzano Lansing IL USA Viviana Canelo Hammond IN USA Timothy Cantu S Chicago Heights IL USA Vinny Cantu S Chicago Heights IL USA Kelli Canul Valparaiso IN USA Gisselle Canuto Hammond IN USA Michelle Canuto Hammond IN USA Evan Caposey Schererville IN USA Raphael Cardamone-Rayner Chicago IL USA Blake Carden Morocco IN USA Jackson Carl Carmel IN USA Quinn Carlson Crown Point IN USA Baily Carnagey Valparaiso IN USA Andrew Caroselli Munster IN USA Julian Carrejo Merrillville IN USA Gwen Carreon La Porte IN USA Bryce Carter Crown Point IN USA Emma Carter Plainfield IL USA Anthony Caserta Merrillville IN USA Megan Casillas Hammond IN USA Kevin Castaneda Chicago Heights IL USA Jessika Castillo-Rivera Munster IN USA Juana Castillo Highland IN USA Natalie Castillo Aurora IL USA Nicole Castillo Oak Lawn IL USA Gwen Caston Lake Station IN USA Joseph Catizone Griffith IN USA Brandon Cerna Calumet City IL USA Zak Cerny Highland IN USA Sherin Chacko Lansing IL USA Paul Chaffins Knox IN USA Kiana Chandler Lowell IN USA Lauren Charles Crown Point IN USA Timothy Charnes Indianapolis IN USA Alyssa Chavez Munster IN USA Cristian Chavez Highland IN USA Jay Chen Schererville IN USA Ellen Cherkassky Des Plaines IL USA Rumbi Chidavaenzi Roselle IL USA Abbey Chidsey Crown Point IN USA Abigail Chin Crown Point IN USA Tianna Chlada Orland Park IL USA Lisa Chlipala Downers Grove IL USA Alexis Chmielewski Griffith IN USA Jong Cho Brookhaven GA USA Ewelina Chrapczynski Streamwood IL USA Michelle Christensen Kingston IL USA Cooper Christiansen Munster IN USA Megan Christiansen Chicago IL USA Jasmine Christy Crown Point IN USA Abi Chrudimsky Portage WI USA Bart Cias Dyer IN USA Emily Cibich Valparaiso IN USA Joseph Cieck Huntley IL USA Kayli Cinko Dyer IN USA Carmen Cioc Morton Grove IL USA Mollie Clark Munster IN USA Ashleigh Claudio Chesterton IN USA Kylie Clay Merrillville IN USA Drake Claypool Hebron IN USA Sara Clemons North Judson IN USA Drew Cohs Dyer IN USA Danielle Colantuono Saint John IN USA Zach Collaros Munster IN USA Bridget Collins Lake Station IN USA Taylor Collins Hammond IN USA Dominic Colza Hobart IN USA Lexie Conger Hammond IN USA Antonio Contreras East Chicago IN USA Ish Contreras Joliet IL USA Joshua Cooper New Carlisle IN USA Noura Cordone Huntley IL USA Brooke Cornett Crown Point IN USA Lissette Corona Mundelein IL USA Jenny Corral Hammond IN USA Isabel Correa Chesterton IN USA Dania Corredor Indianapolis IN USA Kayla Corsi Frankfort IL USA Hector Cortes Lisle IL USA Oscar Cortes Hammond IN USA Payton Courier Delavan WI USA Reagan Courier Delavan WI USA Lee Covarrubias Highland IN USA Enedina Covarrubias Highland IN USA Pete Cowling Crown Point IN USA Brandon Cox Crown Point IN USA Connor Cox Crown Point IN USA Spencer Cox Lansing IL USA Courtney Craig-Cooper Gary IN USA Shelby Crane Wheatfield IN USA Erin Crawford Hammond IN USA Nadia Creamer Arlington Heights IL USA Miranda Creed Hammond IN USA Abby Cribari Crown Point IN USA Micah Crider Dyer IN USA Holly Crisp Lyman SC USA Amanda Crispen Lafayette IN USA Kim Crnkovich Naperville IL USA Brett Croell Crown Point IN USA Georgia Crow Valparaiso IN USA Sandra Cruz Berwyn IL USA Boba Cucuz Schererville IN USA Nolan Culp Saint John IN USA Anne Cunningham New Lenox IL USA Ginger Czarnecki Portage IN USA Bryce D’Andrea Crown Point IN USA Lucas D’Antonio Oak Forest IL USA Chance Dacanay Hoffman Estates IL USA TJ Dahlke Schofield WI USA Nadine Danan Waukegan IL USA Richard Danan Streamwood IL USA Glen Davidson Elgin IL USA Jacquelyn Davidson Highland IN USA Kevin Davis Lockport IL USA Danielle De Boer Saint John IN USA Doron De Jong Crown Point IN USA Stephania De La Fuente Portage IN USA Jessica DeBoer Dyer IN USA Justin Deboer Dyer IN USA Lauren DeBoer Saint John IN USA Savannah DeBoer Lowell IN USA Karen DeCort Aurora IL USA Antonio DeCrescenzo Schererville IN USA Jennifer DeFrank Beecher IL USA Kara DeGard Knox IN USA Matt DeGroot Demotte IN USA Vanessa Del Real Valparaiso IN USA Mitchell Delco Crown Point IN USA Jake Delso Schererville IN USA Dani Demko Portage IN USA Sarah Dennis Munster IN USA Caitlin Detert Appleton WI USA Karlie Detmar Saint John IN USA Drew Deyoung Merrillville IN USA Marcos Jose Diaz Gutierrez Hammond IN Spain Oscar Diaz Hammond IN USA Hannah Diener Goshen IN USA Ethan DiFiore Lowell IN USA Tom DiGrazia Lockport IL USA Caleb Dillingham Valparaiso IN USA Kelsi Dillon Braidwood IL USA McKenzie Dinga Demotte IN USA David Dingman Schererville IN USA Anna Ditto Valparaiso IN USA Linnise Dixon Merrillville IN USA Mya Dixon Lynwood IL USA Elyssa Djordjevich Crown Point IN USA Heather Dombek Schaumburg IL USA Jessica Dominguez Aurora IL USA Starlight Domrese Cary IL USA Adrianne Dorn Deforest WI USA Abigail Doss Hammond IN USA Colton Dougherty Schererville IN USA Shannon Downs Griffith IN USA Beth Doyle Oak Lawn IL USA Rebecca Doyle Tinley Park IL USA Donielle Draper Portage IN USA Quentin Ducker Whiting IN USA Elisha Duda Crown Point IN USA Nathan Duesing South Holland IL USA Daniel Dugan Noblesville IN USA Tim Dugan Merrillville IN USA Kenzie Duggan Bolingbrook IL USA Noah Dujmovich Valparaiso IN USA Daniel Duncan Crown Point IN USA Cameron Dunlap Evergreen Park IL USA Aidan Dunleavy Saint Paul MN USA Harlie Durham Hammond IN USA Jennipher Durham La Porte IN USA Griffin Dusseau Crown Point IN USA Kiersten Duzan Valparaiso IN USA Katie Dykstra Highland IN USA Michael Dywan Munster IN USA Jason Eberly Lansing IL USA Iziegbe Eboigbe Hammond IN USA Ciarra Eddings Hammond IN USA Hayley Edgcomb Schererville IN USA Michael Edington Hammond IN USA Melanie Edmond Valparaiso IN USA Ryan Edwards Crown Point IN USA Desirae Egebrecht Munster IN USA Adolfo Egure Demotte IN USA Elizabeth Ehrhardt Valparaiso IN USA Meghan Eldridge Chesterton IN USA Patricia Eliscupides Crown Point IN USA Taylor Elliott Mosinee WI USA Darrian Ellsworth Elkhart IN USA Max Emely Street MD USA Sam Emley Fort Wayne IN USA Zachary Eng Munster IN USA Natasha English Schererville IN USA Colin Epler Valparaiso IN USA Jaden Erracho Crown Point IN USA Hailey Escoe Crown Point IN USA Myra Evangelista Kokomo IN USA Cole Evans Valparaiso IN USA Shavongh Evans La Porte IN USA Hannah Evatt Plainfield IL USA Levent Evyapan Hammond IN Turkey Jocelynn Ewing Valparaiso IN USA Keondra Exford Gary IN USA Steven Fadke Lowell IN USA Lillian Fagerstrom North Judson IN USA Jenna Falatovics La Porte IN USA Gabby Falcioni Saint John IN USA Kemper Fane Hammond IN USA Angela Farkic Gary IN USA Ivana Farkic Mokena IL USA Ashley Farmer Fox Lake IL USA Joy Fasano Streamwood IL USA Elise Fedrick Munster IN USA Yifan Fei Hammond IN China Will Feithen Chesterton IN USA Makayla Fendryk Waukesha WI USA Noe Fernandez Crown Point IN USA Nerissa Fezler Cedar Lake IN USA Christopher Fieramosca Tinley Park IL USA Britney Fijut Crown Point IN USA Jessica Filian Vernon Hills IL USA Ryley Finch Crown Point IN USA Kendall Finley Crown Point IN USA Edward Finn IV Crown Point IN USA Christina Fish Crown Point IN USA Savanah Fisher Kouts IN USA Corey Fladeland Chesterton IN USA Emily Flanagan Alsip IL USA Justin Flanigan Schererville IN USA Rachel Fleszewski Cedar Lake IN USA Miguel Flores Cepeda Hammond IN Mexico Angel Flores Lowell IN USA Armando Flores Lowell IN USA Jessica Flores Elk Grove Village IL USA Matthew Florida Saint John IN USA Dimirti Floutsis Dyer IN USA Panayoti Floutsis Dyer IN USA Makenzie Flynn Crown Point IN USA Brittny Fonte Hebron IN USA Devyn Foote Schererville IN USA Donovan Foote Schererville IN USA Noah Ford Wanatah IN USA Jordan Forney Union Mills IN USA Tiffany Fortner Westville IN USA Jasmine Foster Dolton IL USA Alina Franco Hammond IN USA Mayra Franco Whiting IN USA Alli Franzese Northbrook IL USA Antonia Frech Chesterton IN USA Cassie Freitag South Bend IN USA Chloe Fridrich Crown Point IN USA Rebecca Fritz Dyer IN USA Jackie Frye Highland IN USA Meagan Fuechtmann Bartlett IL USA Jason Funk Lowell IN USA Miriah Gabel Hammond IN USA Matthew Gagliardi Portage IN USA Louie Gagner Dyer IN USA Mitchell Gajda Homer Glen IL USA Aristotle Galanos Hammond IN USA Anjel Galbraith Vallejo CA USA Victoria Gall Saint John IN USA Jack Gallagher Bloomington IN USA Katelyn Gallagher Chicago IL USA Riley Gallagher Bloomington IN USA Kamren Gallas Crown Point IN USA Alexsander Galvan Gary IN USA Claudia Galvez Oak Lawn IL USA Nancy Galvez Cicero IL USA Dayanne Gaona Dyer IN USA Catalina Garcia Hammond IN USA Christian Garcia Crown Point IN USA Elise Garcia Munster IN USA Jacquelene Garcia Merrionette Park IL USA Jocelyne Garcia Merrionette Park IL USA Jordan Garcia Merrillville IN USA Marlene Garcia Hammond IN USA Max Garcia Crown Point IN USA Sabrina Garcia Griffith IN USA Katherine Garfias Hammond IN USA Lizbeth Garfias Hammond IN USA Gerardo Garibay Munster IN USA Collin Garmon Munster IN USA Raúl Garrido Garcia Merrillville IN Spain Alex Gasbarro New Lenox IL USA Noah Gatto Lowell IN USA Jocey Gault West Lafayette IN USA Giana Gavaller Valparaiso IN USA Collin Gee Crown Point IN USA Harry Gegantenio Skokie IL USA Julie Gegantenio Skokie IL USA Emily Geiger Columbia City IN USA Kayla Gentry Calumet City IL USA Nkechi Geoffrey-Owowo Lynwood IL USA Luis George Chicago IL USA Ari Gerdt Chesterton IN USA Rebecca Gerdt Valparaiso IN USA Elias Gerodemos Crown Point IN USA Lexis Gibrick Evanston IL USA Devin Gibson Highland IN USA Jessie Gideon Valparaiso IN USA Majestee Gil Gary IN USA Johnny Gilchrist Northbrook IL USA Brian Gilhooly Palos Heights IL USA Natalie Gill Valparaiso IN USA Erica Gillespie Highland IN USA Joan Giner Rodriguez Hammond IN USA Maya Glomb Valparaiso IN USA Jenny Gogal Schererville IN USA Richard Goggin Saint John IN USA Angela Golub Highland IN USA Abigail Gomez Avila South Bend IN USA Alex Gomez Hammond IN USA Ashley Gomez Highland IN USA Maria-Isabel Gomez East Chicago IN USA Miriam Gomez Crown Point IN USA Antonio Gonzalez Saint John IN USA Jazmin Gonzalez Chicago IL USA Jesus Gonzalez Hammond IN USA Melanie Gonzalez Hammond IN USA Shaniya Gonzalez Munster IN USA Zitlalic Gonzalez Lake Station IN USA Bethany Good Fort Wayne IN USA Calvin Good Valparaiso IN USA Grace Goodlander Cedar Lake IN USA Morgan Goodrich Valparaiso IN USA Kiersten Gora Saint John IN USA George Gorgievski Crown Point IN USA Jessica Gorski Crown Point IN USA Lauren Gorski Crown Point IN USA Marisa Gorski Schererville IN USA Elijah Gott Demotte IN USA Isabella Gozo Crown Point IN USA Carmella Grabin Lowell IN USA Abby Graczyk New Lenox IL USA Adam Graham Saint John IN USA Megan Granados Highland IN USA Asia Gray Merrillville IN USA Ted Gray Lansing IL USA Avery Green Yorkville IL USA Emma Green Schererville IN USA Kyle Gregurich Valparaiso IN USA Jessica Griffin Trail Creek IN USA Valerie Grilli Mokena IL USA Angie Grisolano Valparaiso IN USA Lexy Griswold Hobart IN USA Hannah Gross Noblesville IN USA Maggie Grudzien Dyer IN USA Nick Grudzien Valparaiso IN USA Jake Guglielmo Dyer IN USA Amanda Guizar Dyer IN USA Leif Gulbransen Gary IN USA Katie Gunderson Pine River WI USA Eva Gurevich Mount Prospect IL USA Abigail Gutierrez Hammond IN USA Romulo Gutierrez Hammond IN USA Lisa Guzinski Cortland IL USA Cody Haacker South Elgin IL USA Luke Haan Munster IN USA Heather Haas Lowell IN USA Gret Haas Wheeling IL USA Donald Hall East Chicago IN USA Lauren Hall Highland IN USA Joseph Halloran Elk Grove Village IL USA Julia Hamilton Highland IN USA Laquon Hamilton Griffith IN USA Morgan Hamilton Knox IN USA Natalia Hankus Rolling Meadows IL USA Logan Hansen Hammond IN USA Sydney Hanson Alma MI USA Aaron Hardison Valparaiso IN USA Colleen Harley Granger IN USA Kayla Harmon Hobart IN USA Mia Haro Highland IN USA Neely Harpp Hobart IN USA Destinee Harrell Chesterton IN USA Jenna Harrell Demotte IN USA Jessica Harrell Worth IL USA Kendall Harrington Kouts IN USA Lauren Harris Valparaiso IN USA Sheila Harris Troy OH USA T’Anda Harris Hammond IN USA Lauren Harstad Bloomington IL USA David Harte New Buffalo MI USA Robert Hartman Valparaiso IN USA Lydia Hasterlo Crown Point IN USA Bella Hathaway Cedar Lake IN USA Jaylene Haugland Hebron IN USA Brielle Hauptli Kouts IN USA Esaleigh Hauptli Westville IN USA Emma Hawkins Westville IN USA Adam Hayes Griffith IN USA Laurie Hayes Valparaiso IN USA Nicole Hayes Lindenhurst IL USA Adam Hayman La Porte IN USA Emilee Haynes Cary IL USA Ryan Heatherly Hobart IN USA Raylene Hedrick Gary IN USA Kim Heenan New Lenox IL USA Lucas Heffelfinger Hobart IN USA Brinley Hefty Belvidere IL USA Lisa Heilenbach Plainfield IL USA Kelly Helland Osseo WI USA Ariel Henry Forest Park IL USA Aaron Hensley Crown Point IN USA Jessica Henson Crown Point IN USA Corey Herma Valparaiso IN USA Craig Herman Minneapolis MN USA Alex Hernandez Crown Point IN USA Alexis Hernandez Crown Point IN USA Destiny Hernandez Merrillville IN USA Diane Hernandez Cicero IL USA Malaska Hernandez Highland IN USA Nataly Hernandez Saint John IN USA Nathan Hernandez Griffith IN USA Olivia Hernandez Crown Point IN USA Victor Hernandez Hammond IN USA Gabriela Herrera Munster IN USA Luis Herrera Lansing IL USA Blake Hightshoe Valparaiso IN USA David Higley Dyer IN USA Ray Hilbrich Schererville IN USA Nancy Hilger Oswego IL USA Emma Hill Holmes Beach FL USA Gwen Hill Long Beach IN USA Seth Hill La Porte IN USA Alina Hillegonds Munster IN USA Meaghan Hillier Highland IN USA Zachary Hillman Highland IN USA Amy Hochberg Arlington Heights IL USA Cooper Hochstedler Winamac IN USA Matthew Hock South Bend IN USA Samantha Hockings Batavia IL USA Autumn Holland Lockport IL USA David Holleman Dyer IN USA Rhianna Holmes La Porte IN USA Max Hoogeveen Dyer IN USA Anna Hooks Lake Village IN USA Harry Hooper Hammond IN Australia Gianna Hough Munster IN USA Tim Howard South Bend IN USA Michael Howes Saint John IN USA Sophia Hoyda Saint John IN USA Delaney Huber Lowell IN USA Andrea Hudiczius Griffith IN USA Jesus Huerta Hammond IN USA Brooke Hughes Lowell IN USA Lisa Hughes Lemont IL USA Carly Huizenga Munster IN USA Kayla Hull Asheville NC USA Kaitlyn Humphrey Valparaiso IN USA Jensen Hunt Chicago IL USA Daizha Hunter Hammond IN USA Kirt Hunter Lebanon IN USA Kristin Hunter West Bend WI USA Jake Huppenthal Dyer IN USA Danny Hurtado Gary IN USA Kaylee Huyser Saint John IN USA Suzanne Hwang Palatine IL USA Sakinh Ibrahim Valparaiso IN USA Joey Ignatuk Saint John IN USA Ethan Imlach Mokena IL USA Tim Ipema Beecher IL USA Trevor Isaacs Hobart IN USA Farah Issa Dyer IN USA Ziyad Issa Griffith IN USA Matt Iwinski Lowell IN USA Yadira Jaber Tinley Park IL USA Janaya Jackson Westville IN USA Kennedy Jackson Lawndale CA USA Keydra Jackson Decatur IL USA Kimani Jackson Chicago IL USA Melanie Jackson Evanston IL USA Tonya Jackson Flossmoor IL USA Stefan Jacob Highland IN USA Brian Jacobs Chesterton IN USA Julian Jalomo Blue Island IL USA Edinenido James Hammond IN Nigeria Chad Jamrock Dyer IN USA Jimmy Jamroz Highland IN USA Leen Jandali Munster IN USA Shae Jandura Lynwood IL USA Samantha Janusz Highland IN USA Kaci Jasik Schererville IN USA Edward Jelinek Hobart IN USA Will Jennings New Lenox IL USA Danielle Jensen Cedar Lake IN USA Sara Jerde La Porte IN USA Dauda Jimoh Indianapolis IN USA Abby Johansen Valparaiso IN USA Dylan Johnson Valparaiso IN USA Hannah Johnson Valparaiso IN USA Kyle Johnson Portage IN USA Rebecca Johnson Highland IN USA Yasmeen Jojo-Cunningham Mishawaka IN USA Alexandra Jones Schererville IN USA Curtis Jones Valparaiso IN USA Dallas Jones Hammond IN USA Kiearra Jones Lynwood IL USA Kyla Jones Addison IL USA Lori Jones Chesterton IN USA Sherry Jones Hobart IN USA Tommy Jones Wheatfield IN USA Adam Jongkind La Porte IN USA Nate Jordan Palatine IL USA Luke Jorgensen Munster IN USA Kaitleen Joson Morton Grove IL USA Bjorgvin Atli Juliusson Hammond IN USA Monica Jurisch Lake Mills WI USA Alexis Kaczmarzewski Dyer IN USA Diya Kafle Munster IN USA Kayla Kalchbrenner Woodridge IL USA Earl Kamps South Holland IL USA Stephen Kamps South Holland IL USA Chris Karakozis Crown Point IN USA Krasimira Karchovska-Petkov Hoffman Estates IL USA Nathan Karnezis Munster IN USA Julija Kasetaite Willowbrook IL USA Ankur Kaur Portage IN USA Honuanaluikeawaula Kaye Hammond IN USA Katelyn Kazakevicius Schererville IN USA Katie Keen Michigan City IN USA Tara Keen DeKalb IL USA Ayrica Keller Jasonville IN USA Frank Keller Crown Point IN USA Peyton Kellinger Minooka IL USA John Kepfer Clermont FL USA Joey Kerber Highland IN USA Bryce Kidd Lowell IN USA Finn Kiger Crown Point IN USA Eugenia Kim Aurora IL USA Lauren King Valparaiso IN USA Nick King Saint John IN USA Destiny Kinnard Hammond IN USA Oona Kintscher Hammond IN Germany Sarya Kiran Tinley Park IL USA Luca Kirchhoff Hammond IN USA Joshua Kirksey Merrillville IN USA Dejan Kloth Whiting IN USA Lisa Kluga Lake Village IN USA Kyle Knight Orland Park IL USA Sami Knoll Schererville IN USA Frank Knox Crown Point IN USA Tony Kocoski Portage IN USA Kelly Koester Crown Point IN USA Courtney Kohlman Schererville IN USA Michele Kolalis-Lamoureux Homer Glen IL USA Marko Kolundzija Schererville IN USA Lora Kosarko Crown Point IN USA Haley Kosich Hobart IN USA Raymond Kosinski Dyer IN USA Yianna Kouros Schererville IN USA Kinsey Krachinski Michigan City IN USA Aidan Kraemer Westville IN USA Becca Krahn Schererville IN USA Courtney Kraus Downers Grove IL USA Aleksandar Krcoski Crown Point IN USA Kathleen Krieger Darien IL USA Natasha Krska Saint John IN USA Daniel Krzeminski Crown Point IN USA Simon Kubaszyk Laporte IN USA Jourdan Kufahl Wausau WI USA Rylee Kuiken Cedar Lake IN USA Jack Kuiper Cedar Lake IN USA Josiah Kuypers Crown Point IN USA Nikoletta Kyriakakis Munster IN USA Cameron La Belle Crown Point IN USA Jhoana La Rosa South Elgin IL USA Will Labus Crown Point IN USA Nick Lachcik Lowell IN USA Mackenzie LaGard Michigan City IN USA Matt Lagestee Dyer IN USA Danielle Lagreco Schererville IN USA Ashley Lakomek Saint John IN USA Charles Lamb Highland IN USA Jonathan Lameter La Grange IL USA Hailey Landeros Hammond IN USA Brittany Landwer Spring Grove IL USA Nicholas Lane Valparaiso IN USA Ben Langbehn Portage IN USA Casey Lange Brownsburg IN USA Melissa Laporte Rothschild WI USA Anthony Latronica Frankfort IL USA John Lattuada Hammond IN USA Tyler Lavin Schererville IN USA Carolyn Lawrence Chicago IL USA Corrine Lawrence La Porte IN USA Norma Lazaro Elmwood Park IL USA Giedre Lazauskas Oak Lawn IL USA Anhviet Le Flossmoor IL USA Audrey Lee Glenview IL USA HwaGyeong Lee Hammond IN South Korea April Leggett Chicago IL USA Bruce Leipart Hobart IN USA Jamie Lemon Gary IN USA Anna Lenting Saint John IN USA Sofia Lentini Crown Point IN USA Aranza Leon Walkerton IN USA Kyle LeVan Dyer IN USA Katrina Lewil Chicago IL USA Erin Lewis Merrillville IN USA Nathan Lewis Valparaiso IN USA Nicolette Lewis Crown Point IN USA Shelby Lewis Bourbonnais IL USA Marissa Leydet Mosinee WI USA Alyssa Lies Long Beach IN USA Cindy Lin DYER IN USA Hsintzu Lin Hammond IN Taiwan Josh Lindeman Crown Point IN USA Faith Linden Valparaiso IN USA Lenny Linn Munster IN USA Samantha Lipke Hobart IN USA Katie Little Munster IN USA Morgan Lloyd Michigan City IN USA Amanda Logan Tinley Park IL USA Austin Lomax Griffith IN USA Joanna Lomeli Dyer IN USA Alejandro Lopez Hammond IN USA Alexis Lopez Hammond IN USA Brianna Lopez Highland IN USA Claudia Lopez Munster IN USA Emelia Lopez Schererville IN USA Luis Lopez Hammond IN USA Marco Lopez Portage IN USA Melyssa Lopez Lansing IL USA Sienna Veronique Lopez Glendale Heights IL USA Adam Lorenz Lansing IL USA Veronica Lovelace Michigan City IN USA Ashley Lovins Huntley IL USA Breyanna Lowe Portage IN USA Sharon Lowe Brook IN USA Kyle Lowery Chesterton IN USA Jake Lublow Cedar Lake IN USA Dominic Lucido Saint John IN USA Alena Ludwig Dyer IN USA Karen Luna Chicago IL USA Sebastian Luna Schererville IN USA Jackson Lund Big Rapids MI USA Jiang Luo Naperville IL USA Corinne Lynema Holland MI USA Elisabeth Lynn Valparaiso IN USA Nikita Lyubashenko Park Ridge IL USA Autumn MacCartney Hammond IN USA Megan Mace Cedar Lake IN USA Mackenzie MacRoberts Schererville IN USA Alyssa Madrigal Crown Point IN USA Anahi Magallanes Calumet City IL USA Valeria Magana Munster IN USA Kara Maggio Chesterton IN USA Autumn Maiden Schererville IN USA Madi Major Valparaiso IN USA Alyssa Maldonado Crown Point IN USA Kyana Maldonado Hebron IN USA Mariana Maldonado Crown Point IN USA Ty Maldonado Hebron IN USA Daina Maleiska Lemont IL USA Kelia Malone Merrillville IN USA Reetam Mander Schererville IN USA Brooke Manhatton Crown Point IN USA Parker Manning Mendota IL USA Jack Mansmith Mokena IL USA Julia Mansour Munster IN USA Theodore Mantis Crown Point IN USA Joshua Manzo-Pavich Cedar Lake IN USA Carlos Marcano Chicago IL USA Abigail Marciano Saint John IN USA Robert Marciano Saint John IN USA Tiziana Mariotti Streamwood IL USA Mckinly Maris Crown Point IN USA Daphne Marmolejo Hammond IN USA Angelica Marquez Chesterton IN USA Martin Marquez Crown Point IN USA Lauren Marrie Crown Point IN USA Bryan Martello Saint John IN USA Deborah Martin Batavia IL USA Ruby Martin Michigan City IN USA Selena Martin Valparaiso IN USA Taylor Martin Fort Wayne IN USA Aileen Martinez Munster IN USA Eileen Martinez Whiting IN USA Jasmine Martinez Waukegan IL USA Jennifer Martinez Hammond IN USA Miguel Martinez La Porte IN USA Natalie Martinez Merrillville IN USA Silvia Martinez Munster IN USA Tyler Martis Walkerton IN USA Faith Marvel Wanatah IN USA Angel Mary Des Plaines IL USA Aimee Masi Wheaton IL USA Morgan Mathews Schererville IN USA Lexie Mathias Duluth MN USA Gulzat Matkurbanova Naperville IL USA Dhanrajie Matos Skokie IL USA Kaden Matthews Valparaiso IN USA Ella Matthysse Crown Point IN USA Hannah Maurello Munster IN USA Erin Maurer Gridley IL USA Luke Maurer Cedar Lake IN USA Abbie May La Salle IL USA Annelise May Munster IN USA Karen Mazur Richmond IL USA Allan McAlpine Oak Lawn IL USA Kate Mcardle Wauconda IL USA William McCall Crown Point IN USA Micaela McCarthy Highland IN USA Kenzie McCarty-Hubbard Portage IN USA Rachel McComb Gary IN USA Ryan McCormack Valparaiso IN USA Marcel McCormick Portage IN USA Duncan McCourt Zionsville IN USA Gavin McCoy Crown Point IN USA Dalin Mccully Michigan City IN USA Erica McDermott Crown Point IN USA Abbie McDowell Tecumseh MI USA Taylor McGrath Steger IL USA Khenlee McHargue Valparaiso IN USA Heather McKeon Chicago IL USA Alexia McKimmy Westville IN USA Travis McKinney La Porte IN USA Anna McMahan Schererville IN USA Coreen Mcneiley Dyer IN USA Josh McPherson Saint John IN USA Isabella McSurley Crown Point IN USA Micah Medema Saint John IN USA Sam Medina Hammond IN USA Abby Mejan Crown Point IN USA Gloria Mejia Saint John IN USA Marcela Mejia Hammond IN USA Ashley Melcher Valparaiso IN USA Brianna Meloy Lansing IL USA Jennifer Melton Valparaiso IN USA Jennifer Menatos Crown Point IN USA Diego Mendez Hammond IN USA Jesus Mendoza-Garmendia Whiting IN USA Jasmine Mendoza Hammond IN USA Julio Mendoza Hammond IN USA Natalia Mendoza Schererville IN USA Claudia Menig Westmont IL USA Kristina Merriman Plymouth IN USA Ben Meter Dyer IN USA Mya Methner Michigan City IN USA Sydney Meyer Crown Point IN USA Cindy Michael Highland IN USA Mark Michael Highland IN USA Emma Miedema Griffith IN USA Laura Mielke Michigan City IN USA Marta Mierzwinska Lyons IL USA Brianna Mihalich Hebron IN USA Luke Miiller Hammond IN USA Zach Miiller Hammond IN USA Ethan Mikhail-Keehn Westville IN USA Milana Milankovic Dyer IN USA Klaudia Milanov Hoffman Estates IL USA Aryanna Miller Michigan City IN USA Lindsey Miller South Elgin IL USA Matthew Miller South Elgin IL USA Meghan Miller La Porte IN USA Mitchell Miller Indianapolis IN USA Brent Minich Saint John IN USA Katie Minier Portage IN USA Kelly Mirochna Valparaiso IN USA Ana Miroski Chesterton IN USA Cherise Miskell Chicago IL USA Arnas Miskinis Orland Park IL USA Anastasia Mistak Arlington Heights IL USA Josh Mitchell Crown Point IN USA Angel Mix Hammond IN USA Savaghna Moffett Joliet IL USA Stacey Molina Joliet IL USA Evan Momcilovic Saint John IN USA Sam Momcilovic Saint John IN USA Marjori Montesinos Whiting IN USA Cheyanne Montozzi Hebron IN USA Aira Moore Hammond IN USA Caleb Moore Saint John IN USA Jason Moore Lake Village IN USA Cindy Mora East Chicago IN USA Damien Morales Crown Point IN USA Corrine Moran Crown Point IN USA Jade Moran Crown Point IN USA Emmanuel Moreno Hammond IN USA Josue Moreno Hammond IN USA Alondra Morfin Lopez Highland IN USA Michelle Morfin Whiting IN USA Carissa Morgan Knox IN USA Griffin Morin Crown Point IN USA Stacy Morphis Steger IL USA Andrew Morris Valparaiso IN USA Rachel Morris Valparaiso IN USA Chris Morrison Portage IN USA Kathryn Morrison Saint Charles IL USA Thomas Morrissy Hammond IN USA Hannah Morrow La Porte IN USA Ethan Moser New Buffalo MI USA Nahrain Moshi Niles IL USA Chloe Mounts Chesterton IN USA Hector Moya Valparaiso IN USA Sarah Moyer Crown Point IN USA Christa Mozdzien Davis Junction IL USA Onyeka Mozea Hammond IN Nigeria Alaa Mroueh Griffith IN USA John Mullally Crown Point IN USA Megan Mullner Beecher IL USA Lauren Mulvey Joliet IL USA Grace Mumaugh Crown Point IN USA Alexis Munoz Dyer IN USA David Munoz East Chicago IN USA Sarah Munsie Highland IN USA Kayleigh Murphy Lansing IL USA Madison Murphy Chicago IL USA Toni Murphy Michigan City IN USA Amber Murray Saint John IN USA Sara Musavi Hoffman Estates IL USA Kathleen Mustic Kouts IN USA Analia Myers East Chicago IN USA Addison Nagel Valparaiso IN USA Nicole Naleck South Elgin IL USA Doreen Nalweyiso Schaumburg IL USA Thelma Namuchimba-Darkis La Porte IN USA Blake Nance Nance Alsip IL USA Haneen Nasir Munster IN USA Andrea Navarrete East Chicago IN USA Paola Navarrete East Chicago IN USA Christiana Ndukaife Hammond IN Nigeria Priscilla Ndukaife Hammond IN Nigeria Kiara Negron Chicago IL USA Nicholas Nellemann Calumet City IL USA Izzy Nelson Rolling Prairie IN USA Katelyn Neubauer Crown Point IN USA Miranda Neurohr Ottawa IL USA Sawyer Newman Crown Point IN USA Cristina Newton Naperville IL USA Ethan Nguyen Highland IN USA Quoc Nguyen Crown Point IN USA Brandon Nichols Crown Point IN USA Rebecca Nichols Crown Point IN USA Lizzie Nielsen Arlington Heights IL USA Austen Nigro Beecher IL USA Anavi Nimmagadda Westville IN USA Tyler Nimon Hebron IN USA Jan Niznik Chicago IL USA Tommy Nolan Saint John IN USA Annie Nordin Cedar Lake IN USA Faith Norem Knox IN USA Layla Nowaczyk Crown Point IN USA Daniel Nykiel Schererville IN USA Jeremy O’Brien Crown Point IN USA Ryan O’Connor Dyer IN USA Maggie O’Donnell Elmhurst IL USA Jessica O’Kelly Valparaiso IN USA Abby O’Loughlin Wisconsin Rapids WI USA Chika Obegolu Chicago IL USA Ebelia Ocampo Oak Lawn IL USA Rita Ocampo Schererville IN USA Alexander Oehrlein Vernon Hills IL USA Misty Ogbara Alsip IL USA Seongju Oh Hammond IN South Korea Alyssa Okeley Knox IN USA Patrick Olenik Crown Point IN USA Ifeoma Onwumelu Dolton IL USA Maddie Opilka Dyer IN USA Kyla Oppenhuis Crown Point IN USA Cole Oresik Crown Point IN USA Jennifer Ortega Hammond IN USA Orlando Ortega Valparaiso IN USA Ashley Ortiz Saint John IN USA Melissa Ortiz Lyons IL USA Caroline Orzel Highland IN USA Halie Ott Wheatfield IN USA Daniel Owen Hammond IN USA Julia Owens Hammond IN USA Quin Owens Valparaiso IN USA Tyler Owens La Porte IN USA Karen Pacella Orland Park IL USA Kristian Padilla Hammond IN USA Nikola Paic Crown Point IN USA Mollie Palinca Valparaiso IN USA Gabrielle Paliska Palos Park IL USA Santiago Palmerin Hammond IN USA Gianna Palumbo Lockport IL USA Andrea Paniagua Chicago IL USA Petya Panova Algonquin IL USA Vanessa Pantoja Hammond IN USA Cameron Parker Hobart IN USA Lottie Parker Flossmoor IL USA Celine Nicole Parra Crown Point IN USA Jillian Parsley Highland IN USA Alannah Pascolla Sleepy Hollow IL USA Erin Paskewicz Munster IN USA Andria Pataky Wanatah IN USA Akash Patel Schererville IN USA Aneri Patel Saint Charles IL USA Arti Patel Chesterton IN USA Jigar Patel Munster IN USA Khushbu Patel Orange CA USA Umang Patel Lansing IL USA Shauna Pates Munster IN USA Sofia Patino Hammond IN USA Alexandra Patton Valparaiso IN USA Maria Paviadakis Crown Point IN USA Amber Pavloff Demotte IN USA John Pavolka Michigan City IN USA Miles Paz de Leon Hammond IN USA Halen Paz Munster IN USA Jessica Pazik Munster IN USA Andrea Peck Chesterton IN USA Sam Pellar Valparaiso IN USA Leilany Pena Saint John IN USA Valerie Pendergast Michigan City IN USA Cam Pendrick Munster IN USA Tracy Perezchica Munster IN USA Kortney Persuhn Valparaiso IN USA David Peters Highland IN USA Luke Peters Highland IN USA Ashley Peterson Highland IN USA Joey Petrucci Beecher IL USA Andrew Petsche Oswego IL USA Avery Pettit Crown Point IN USA Delylah Peyton Valparaiso IN USA Julianna Phelps Wheatfield IN USA Stefanee Phelps Hammond IN USA Josh Phillips Gary IN USA Khalilah Phillips Blue Island IL USA Gabrielle Piasky Gary IN USA Shannon Pienkowski Brookfield IL USA Maxine Pierce East Chicago IN USA Kevin Pietrucha Monticello IN USA Brittney Pila Downers Grove IL USA Matthew Pimentel Lansing IL USA Beth Pindrock Highland IN USA Jared Pinkerton Laporte IN USA Caleb Pisowicz Schererville IN USA Daphne Pistello Dyer IN USA Zak Pizer Highland IN USA Mateusz Plachta Schiller Park IL USA Marisa Planera Frankfort IL USA Alexandra Plata Hammond IN USA Mikey Plaut Dyer IN USA Sabrina Plebanek Lockport IL USA Ryan Pleckham Valparaiso IN USA Monika Plesniak Palos Hills IL USA Ean Plude Merrillville IN USA Alex Podczerwinski Crown Point IN USA Briana Poehler Humboldt IL USA Lindsey Polito Schererville IN USA Matthew Polk Crown Point IN USA Joshua Poortinga Demotte IN USA Maggie Porch Lowell IN USA Karla Porrata Sauk Village IL USA Leilany Porrata Sauk Village IL USA Olivia Porter Hammond IN USA Nikola Potkonjak Crown Point IN USA Anthony Powell Valparaiso IN USA Nicole Powell Indianapolis IN USA Olivia Powell La Porte IN USA Pam Powers Homewood IL USA Karina Prado Plainfield IL USA Ashley Pranke Lake In The Hills IL USA Anthony Preman Brookfield WI USA Brandon Pritchett Chesterton IN USA Anthony Procanin Crown Point IN USA Alexandra Przybylowski Wheaton IL USA Elizabeth Pucher Highland IN USA Nicole Pudlo Crown Point IN USA Madi Pulley Crown Point IN USA Neringa Pumputyte Wheeling IL USA Nick Quartucci Valparaiso IN USA Debbie Quiambao Frankfort IL USA Alex Quilty Midlothian IL USA Madison Quinones Portage IN USA Bridget Radl Deforest WI USA Filip Radojcic Crown Point IN USA Shivansh Singh Rajput Hammond IN India Aaron Ramirez Hobart IN USA Diego Ramirez Merrillville IN USA Jasmin Ramirez Hammond IN USA Niki Randon La Porte IN USA Emily Rappe Plainfield IL USA Salma Raslan Hammond IN Egypt Jacob Rasmussen Beecher IL USA Brooke Rassel Schererville IN USA Hayley Ratliff Griffith IN USA Gianna Rea Saint John IN USA Adriana Real Calumet City IL USA Sarah Redding Crown Point IN USA Justice Reed Michigan City IN USA Ryanne Reese Valparaiso IN USA Braden Regier Chesterton IN USA Elaina Regnerus Cedar Lake IN USA Jennifer Reichard Tinley Park IL USA Heather Reichert Thornton IL USA Michael Reid Munster IN USA Carlos Reyes Hammond IN USA Erin Reynolds Newburgh IN USA Emily Reznik Saint John IN USA Alexis Rhoades Hebron IN USA Joy Rhodes Homewood IL USA James Rhoten Highland IN USA Amanda Rich Valparaiso IN USA Zack Richards Dyer IN USA Nicole Richardson La Porte IN USA Cynthia Rico Morris IL USA Maeve Riley Munster IN USA Sharyl Riley Granger IN USA Kathryn Risner Demotte IN USA Brayan Rivera Chicago IL USA Daisy Rivera Plainfield IL USA Isaiah Rivera East Chicago IN USA Daniela Roa Chicago IL USA Angel Roberts Hammond IN USA April Roberts Munster IN USA Collin Roberts Gary IN USA Saraea Robertson Genoa IL USA Detra Robinson McCordsville IN USA Erin Robison Crest Hill IL USA Paige Rocco Chicago IL USA Christian Rocha Lake Station IN USA Kathryn Rochefort Valparaiso IN USA Emmy Rodriguez Griffith IN USA Gabby Rodriguez Hammond IN USA Jessica Rodriguez Merrillville IN USA Marissa Rodriguez Cedar Lake IN USA Melicah Beatriz Rodriguez Dyer IN USA Melina Rodriguez Valparaiso IN USA Sara Rodriguez Hammond IN USA Vanessa Rodriguez Schererville IN USA Wesley Roe Munster IN USA Zachary Roedel Valparaiso IN USA Ariana Roganowicz Stillman Valley IL USA Matthew Rogers Valparaiso IN USA Nolan Rogers Schererville IN USA Ariel Rohe Chesterton IN USA Ruben Rojas Chicago IL USA Andrea Roldan Highland IN USA Evelyn Roldan Highland IN USA Lexis Rollins Crown Point IN USA Ines Rolon Chung Hammond IN USA Alex Rood La Porte IN USA Maddison Roop Hudson IL USA Ixmucane Rosa Valparaiso IN USA Eduardo Rosales Rodriguez Hammond IN USA Lily Rosas Hammond IN USA Isaiah Rosinski Munster IN USA Dakota Ross Lowell IN USA Emily Ross Riley MI USA Elvira Rossi Saint John IN USA Jarek Rossi Crown Point IN USA Emily Rozendal Dyer IN USA Robert Rozhanskyy Osceola IN USA Matthew Rozinski Michigan City IN USA Danielle Rubalcaba Highland IN USA Melanie Rubio Hammond IN USA Micah Ruhe Michigan City IN USA Abigail Ruiz Hammond IN USA Sofia Ruiz Crown Point IN USA Hanley Russell Merrillville IN USA Mikayla Russell Westville IN USA Bailey Rutkowski South Bend IN USA Heather Ryan Highland IN USA Logan Ryan Crown Point IN USA Cory Rylko Kirkland IL USA Brittany Rzepka Berwyn IL USA Diana Saganeanu Munster IN USA Semih Saglam Hammond IN USA Julian Sahagun Schererville IN USA Hashim Salameh Crown Point IN USA Ian Salazar Hammond IN USA Marcela Salazar Dyer IN USA Sandra Salazar Whiting IN USA Alicia Samano Chicago IL USA Valerie Sampram Lansing IL USA Anthony Sanchez Hammond IN USA Nicholas Sanchez Burbank IL USA Ksenia Sandaras Hickory Hills IL USA Abby Sanders Crown Point IN USA Brooke Sanders Dyer IN USA Lauren Sanders Indianapolis IN USA Kavita Sangalge Naperville IL USA Angie Sansone Villa Park IL USA Alejandra Santacruz Hammond IN USA Alex Santana Merrillville IN USA Vito Santino Highland IN USA Colleen Santos Round Lake IL USA Migdalia Santos Lansing IL USA Joshua Rey Sardon La Porte IN USA Larissa Sardon La Porte IN Brazil Lauren Sarkis Valparaiso IN USA Deneen Sarlas Tinley Park IL USA Emily Sarna Cedar Lake IN USA Colie Satka Crown Point IN USA Makayla Satterfield Hobart IN USA Alec Schaar Elkhart IN USA Camille Schafer St. Johns MI USA Danielle Schmal Cedar Lake IN USA Joey Schmidt Dyer IN USA Nicole Schmidt Hebron IN USA Tiff Schoof Kingsford Heights IN USA Troy Schroeder Germantown IL USA Ricky Schrombeck Rensselaer IN USA Megan Schubert Hobart IN USA Patrick Schulte La Porte IN USA Madi Schultz Lafayette IN USA Kara Schutz Dyer IN USA Kristen Schutz Dyer IN USA Emmeline Schwarz Niles MI USA Marla Scofield Portage IN USA Diana Scott Park Forest IL USA Brett Sealy Tinley Park IL USA Paige Seely Chesterton IN USA Ysenia Segura Hammond IN USA Nicholas Seiler Lockport IL USA Cassidy Seiter Lowell IN USA Maggie Seizys Long Beach IN USA Kristin Sell Munster IN USA Brady Serafin Beecher IL USA Marc Serna Highland IN USA Faith Serratos Crown Point IN USA Tazneem Shaista Chicago IL USA Emilia Shapiro Griffith IN USA Brooke Shasteen Schererville IN USA Kelly Shaw Valparaiso IN USA Joseph Shea Hammond IN USA Rokayah Shehadeh Naperville IL USA Olivia Sheldon Valparaiso IN USA Holly Shelton Highland IN USA Alexander Shemen Crown Point IN USA Patrick Shepard Wheatfield IN USA Allyssa Sherwood La Porte IN USA Ian Shingler Valparaiso IN USA Jackleen Shumeil Niles IL USA Mickey Siegel Crown Point IN USA Hannah Sikma Schererville IN USA Isaac Sikma Schererville IN USA Gabriel Silva Valparaiso IN USA Julian Silva Valparaiso IN USA Nic Silvey Glade Hill VA USA Danielle Simmons Hammond IN USA Miranda Sims Dyer IN USA Julian Sink Chesterton IN USA Nicole Skoczen Plainfield IL USA Charlie Skube Chesterton IN USA Matthew Slana Westville IN USA Sydney Small Michigan City IN USA Vincent Small Michigan City IN USA Vincent Smaluk Merrillville IN USA Drew Smith Griffith IN USA Caleigh Smith Marengo IA USA Cassie Smith Crown Point IN USA Liz Smith North Judson IN USA Emily Smith Forsyth IL USA Haleigh Smith Valparaiso IN USA Heidi Smith Union Mills IN USA Jalyn Smith Chicago Heights IL USA Madolyn Smith Kouts IN USA Meghan Smith Crown Point IN USA Rex Smith Medaryville IN USA Taylor Smith Marengo IA USA Collin Snediker Phoenix AZ USA Ethan Snodgrass Dyer IN USA Cody Snoreck Saint John IN USA Kyle Snyder Munster IN USA Orlando Soler Dyer IN USA Julita Soliszko Yorkville IL USA Katelynn Sopher Demotte IN USA Krystal Sorensen Portage IN USA Daniela Sosa Saint John IN USA Reannah Soto Merrillville IN USA Aleece Spasevski Schererville IN USA Francesca Spero Valparaiso IN USA Paige Spiegel Highland IN USA Griffin Spink Granger IN USA Lexi Sroka Valparaiso IN USA Laith Srour Hammond IN USA Josh St Peters Crown Point IN USA Kaleigh Stack Crown Point IN USA Erin Stafford Glen Ellyn IL USA Diana Stanila Skokie IL USA Milan Stanisic Schererville IN USA Nicole Stanker Petersburg IN USA Hannah Steepleton Griffith IN USA Danielle Stegall Osceola IN USA Micah Stege Valparaiso IN USA Lyriel Steinberg Wheatfield IN USA Abbie Stelnicki Inverness IL USA Samantha Stemp Highland IN USA Alanna Sterling Sycamore IL USA David Stevenson Portage IN USA Allyson Stills Valparaiso IN USA Alex Stinnett Cedar Lake IN USA Lillian Stoddard Crown Point IN USA Tyler Stoeger Geneseo IL USA Aleksandar Stojov Munster IN USA Drew Stolz Chesterton IN USA Hannah Stombaugh New Carlisle IN USA Addisen Stone Crown Point IN USA Alexandria Stone Kingsford Heights IN USA Alexis Stone Chesterton IN USA Jacob Stone Midland MI USA Gabriel Stout Crown Point IN USA Elliot Strauss Valparaiso IN USA Jacob Streeter South Bend IN USA Joe Stroner Lockport IL USA Terrell Sucre Hammond IN Trinidad – Tobago Ryan Sues Saint John IN USA Spencer Summers Valparaiso IN USA Aaron Suttinger Crown Point IN USA Kristin Swartz-Schult La Porte IN USA Emily Swartz Mishawaka IN USA Katelyn Swistek Trail Creek IN USA Alanna Switzer Portage IN USA Carol Swope Granger IN USA Maureen Szafarowicz Wauconda IL USA Nick Szala Munster IN USA Samuel Szala Munster IN USA Christian Szalajko La Porte IN USA Gabrielle Szumlas Munster IN USA Andrew Tabaczynski Hammond IN USA Daniel Tabaczynski Hammond IN USA Matthew Tabaczynski Munster IN USA Berenice Tablas Palatine IL USA Amanda Taing Portage IN USA Jansen Tan Merrillville IN USA Rada Tanasijevic Schererville IN USA Syeda Tariq Springfield IL USA Jessica Tatar Palos Hills IL USA Nicholas Tattini Crown Point IN USA Lauren Tatum Hammond IN USA Alana Taylor Saint John IN USA Teniya Taylor Hammond IN USA Sally Tecpanecatl West Chicago IL USA Megan Teitge Kouts IN USA Alexandra Temme Leiters Ford IN USA Diane Teng Arlington Heights IL USA Alex Termini Hobart IN USA Alphonse Teruel Cedar Lake IN USA Cole Thacker Valparaiso IN USA Kiarra Thomas Valparaiso IN USA Zoe Thomas Crown Point IN USA Kayla Thompson Merrillville IN USA Maegan Thompson Dyer IN USA Vanessa Thompson Palos Heights IL USA Tatum Thursby Valparaiso IN USA Chrissie Tian Munster IN USA Kelsey Tiemens Lowell IN USA Cole Tilley Griffith IN USA Lauryn Tillmon Plainfield IL USA Alexander Tinoco East Chicago IN USA Marnette Tipton Gary IN USA Viridiana Tirado Whiting IN USA Erin Titus Schererville IN USA John Tobon-Perez Gary IN USA Brianna Tomaszewski Hammond IN USA Nathalie Torres Westchester IL USA Emily Townsend Crown Point IN USA Matthew Towry Dyer IN USA Dylbardhe Trashani Des Plaines IL USA Foivi Triantafyllou Schererville IN USA Colleen Triska Crown Point IN USA Arissa Troche Chicago IL USA John Trollsas Jarfalla Sweden Hayley Tsuen Hammond IN South Africa Sean Tully Crown Point IN USA Alexa Tumidalsky Chesterton IN USA Danielle Turner Crown Point IN USA Janelle Turner Hammond IN USA Tatiyana Turner Chicago IL USA Nolan Turoci Schererville IN USA Adriana Uelman Casco WI USA Emily Uelman Schererville IN USA Sydnie Ulmen Michigan City IN USA Lila Upshaw Portage IN USA Maritza Urenda Cicero IL USA Liam Utesch Valparaiso IN USA Bryce Utphall Chattanooga TN USA Christopher Valdes Highland IN USA Kaitlyn Valiska New Lenox IL USA Julia Vamos Valparaiso IN USA Luke Van Baren Cedar Lake IN USA Sara Van Den Akker Lake Forest IL USA Dylan Van Drunen Cedar Lake IN USA Matt Van Essen Cedar Lake IN USA Daniel Van Kley Demotte IN USA Tavares Van Kuiken Lansing IL USA Cassie VanCuren Hammond IN USA Theodoros Vardaros Saint John IN USA Nicole Varela Gibson City IL USA Bianca Vargas Burbank IL USA Garrett Varner Cedar Lake IN USA Kaitlyn Vasilko Crown Point IN USA Bella Vasko Lowell IN USA Keanu Vasquez ROMEOVILLE IL USA Andrew Vassar Highland IN USA Jessica Vaughan Orlando FL USA Anthony Vazquez La Porte IN USA Cristal Vazquez Crown Point IN USA Nathalie Velazquez Hammond IN USA Abigail Velchek La Porte IN USA Alex Vendel Schaumburg IL USA Austin Verbeek Cedar Lake IN USA Laila Verduin Cedar Lake IN USA Loukia Verhage Michigan City IN USA Harriet Vibar Chicago IL USA Abigail Vicente Hoffman Estates IL USA Cassie Vickers Crown Point IN USA Maddy Victor Saint John IN USA Sarah Villa Hammond IN USA Jane Villagran Bolingbrook IL USA Gabriela Villalobos Lansing IL USA Julia Villalpando Hammond IN USA Angelica Villanueva Portage IN USA Mitchell Vitzthum Saint Charles IL USA Lisa Vogel DeKalb IL USA Ciera Voorhees Manteno IL USA Brittney Vroom Schererville IN USA Jenna Wadding Chesterton IN USA Sarah Wagner Woodridge IL USA Alicia Walczynski Valparaiso IN USA Jonas Wald Valparaiso IN USA Cade Walker Saint John IN USA Elijah Walker Merrillville IN USA Becca Walker Bridgman MI USA Ryan Walkowiak Lowell IN USA Yuhao Wan Hammond IN China Sam Wang Hammond IN China Macie Wangstrom La Porte IN USA Annalise Warnock La Porte IN USA Michael Warren Avon IN USA Kassidy Washack Highland IN USA La-Wedia Washington Lansing IL USA Michelle Watkins Schererville IN USA Brittani Watson Saint Joseph MI USA Chris Wayman Schererville IN USA Stepheny Weaver Westville IN USA Daisy Webb Dyer IN USA Caroline Weber Michigan City IN USA Sydney Wehde Valparaiso IN USA Asia Weil Oswego IL USA Becky Wein Hobart IN USA Moe Weiner Wilmette IL USA Theresa Weinschrott Noblesville IN USA Keaton Wellman Wanatah IN USA Alyssa Welsh Union Mills IN USA Alyssa Welter Crown Point IN USA Nate Wendorf Crown Point IN USA Amanda Wendt DeKalb IL USA Sara Wenzel Crown Point IN USA Abigail Werner Crown Point IN USA Curt Werner Hanna IN USA Samantha Wesley Chesterton IN USA Kirstin West Valparaiso IN USA Peyton Westphal Chesterton IN USA Colin Wheeler Demotte IN USA Jake Wheeler Chesterton IN USA Jake Wheeler Chesterton IN USA Savy White Crown Point IN USA Tiffany White Lowell IN USA Clay Whiting Highland IN USA Ashley Whitman Arlington Heights IL USA Cameron Wickersham Westville IN USA Damani Wicks Gary IN USA Clay Wignall Crown Point IN USA Kassidy Wilbourn Crown Point IN USA Nick Wilcox Portage IN USA Vanessa Wilcox Gary IN USA Camari Williams Portage IN USA Cam Williams Saint John IN USA Drucilla Williams Gary IN USA Isun Williams Crete IL USA Jessica Williams Winamac IN USA Kaylee Williams Portage IN USA Madison Williams Braceville IL USA Michael Williams Hammond IN USA Sydnie Wilson Cedar Lake IN USA Leo Winders Hammond IN USA Gretchen Wineinger Munster IN USA Cat Winn Lake Station IN USA Jacob Winters Cedar Lake IN USA Matthew Wirth Valparaiso IN USA Sami Wirth Winfield IL USA Katie Wiselogel Chicago IL USA Nick Witham Highland IN USA Gianna Witte Crown Point IN USA Summer Witvoet Munster IN USA Anna Wojtowicz Roselle IL USA Anna Woldt Round Lake IL USA Sydney Wolfe Highland IN USA Isabella Wolski Munster IN USA Ryan Wolszczak La Porte IN USA Samuel Wolters Chesterton IN USA Olivia Wood Portage IN USA Kathleen Woodburn Portage IN USA Heather Woodman Chesterton IN USA Isaiah Woods Munster IN USA Sarah Worley Cedar Lake IN USA Maren Worzella Mosinee WI USA Audry Wright Wheatfield IN USA Lucas Wright Crown Point IN USA Madison Wrigley Valparaiso IN USA Camille Wuethrich Medaryville IN USA Tyler Wunderlich Frankfort IL USA Holly Yager Kouts IN USA Savannah Yamat Schererville IN USA Antionette Yasko La Porte IN USA Lauren Yates Westville IN USA Jad Yehyawi Valparaiso IN USA Ben Yovich Valparaiso IN USA Ryan Yussum Michigan City IN USA Emily Zabrecky Munster IN USA Dulce Zacarias-Alvarez Whiting IN USA Saba Zafar Palatine IL USA Jason Zajac Munster IN USA Andrea Zaknoun Michigan City IN USA Krish Zalavadia Saint John IN USA Emilio Zambrano Saint John IN USA Geno Zambrano Saint John IN USA Jazmyn Zapata Dyer IN USA Araceli Zarate Joliet IL USA Aziza Zeiler Schererville IN USA Lily Zelaya Crystal Lake IL USA Tommy Zhang Schererville IN USA Zaiqing Zhao Hammond IN China Guanhua Zhu Hammond IN China Mariah Ziak Lowell IN USA Kylie Zieminski Dyer IN USA Allison Zimmer Bourbonnais IL USA Jen Zirngibl Arlington Heights IL USA Evan Zukley Munster IN USA Victor Zupanoski Hebron IN USA Anna Zurisk Cedar Lake IN USA Mark Zyskowski Frankfort IL USA

