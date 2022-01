CATANZARO Sono stati individuati i due aggressori che nella giornata di ieri avevano assaltato il pullman della Palermo calcio che disputerà stasera la partita contro “le Aquile” a Catanzaro. Si tratta di due uomini che sono stati identificati anche grazie ai tesserati della squadra siciliana che hanno riconosciuto i responsabili degli atti vandalici. Gli inquirenti stanno esaminando la posizione dei due. Mentre il pullman con la squadra e lo staff a bordo era temporaneamente in sosta in due si sono avvicinati colpendo ripetutamente con caschi e bastoni i vetri e la fiancata del mezzo. Le stesse persone hanno poi seguito e superato in auto il pullman per poi attenderlo e tornare a colpire ancora, mandando in frantumi una vetrata. A parte il mezzo sul quale sono evidenti i segni dell’aggressione, il vetro distrutto e la concitazione del momento, nessuno dei calciatori o dello staff rosanero è rimasto ferito. (News&Com)

