(AGENPARL) – mer 01 giugno 2022 PPE: TARTAGLIONE (FI), RICONFERMA TAJANI GIUSTO RICONOSCIMENTO PER SUO LAVORO E PER RUOLO FI

“La riconferma di Antonio Tajani alla vicepresidenza del Ppe è il giusto e meritato riconoscimento dell’ottimo lavoro che il nostro coordinatore nazionale ha svolto in questi anni a Bruxelles a favore di un’Europa meno burocratica, più aperta, democratica e vicina alle ragioni e alle esigenze di tutti i territori, compreso quel Mezzogiorno che ha saputo rappresentare sempre con competenza e passione nelle massime sedi istituzionali di tutto il mondo”. Così, Annaelsa Tartaglione, vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera commenta la conferma di Antonio Tajani alla vicepresidenza del Partito Popolare Europeo. “Si tratta indubbiamente – aggiunge – di un risultato di enorme prestigio per tutta Forza Italia che conferma di rivestire un ruolo sempre più centrale nel consesso internazionale”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this