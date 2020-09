(AGENPARL) – dom 06 settembre 2020 Ion Chiosea

La diffamazione

nell’era digitale

seconda parte

di Giulia Fabri

dottoranda di ricerca presso l’Università Luiss

Editing: Mauro Valeri

Sommario

4.2. La responsabilità del blogger………………………………….II 5. Il locus commissi delicti…………………………………………………….. X

4.3. Diffamazione e social network………………………………VI

I N S E R T O D I POLIZIAMODERNA – a g osto / sette m b re 2 0 2 0

mensile ufficiale della polizia di stato

La diffamazione

nell’era digitale

seconda parte

4.2. La responsabilità

del blogger

Con la sentenza n. 31022 del 2015, le Sezioni Unite

hanno altresì chiarito che le conclusioni raggiunte con ri-

ferimento alla testata giornalistica telematica non pos-

sono essere estese a tutti i nuovi mezzi, informatici e te-

lematici, di manifestazione del pensiero; è infatti neces-

sario tener conto delle caratteristiche specifiche di cia- ventivo di un blog, in base alla considerazione che es-

scuno di essi, tenendo distinta l’area dell’informazione so integra un “mezzo di pubblicità” diverso dalla stam-

professionale dal vasto ed eterogeneo ambito della dif- pa, con conseguente esclusione dell’applicabilità del-

fusione di notizie ed informazioni da parte di singoli sog- la normativa di rango costituzionale e di livello ordina-

getti in modo spontaneo. rio ad essa riservata1 . Ove ricorrano i presupposti del

In particolare il blog – contrazione di web-log, “diario fumus commissi delicti e del periculum in mora, è dun-

in rete” – è un sito internet strutturato come una agen- que ammissibile, nel rispetto del principio di propor-

da personale in cui il blogger pubblica periodicamente zionalità, il sequestro preventivo ex art. 321 cpp del si-

contenuti in forma di post, ossia un messaggio testuale to web o di una singola pagina telematica, anche impo-

espressivo della propria opinione, generalmente apren- nendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per ren-

do all’intervento e al commento dei lettori; in alternati- dere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telemati-

va, il blogger può scegliere di ospitare i post di altri sog- ca incriminata.

getti che vogliono esprimere la loro opinione in merito a Per lo stesso ordine di ragioni, si è precisato che l’am-

un determinato fatto. La giurisprudenza di legittimità ministratore di un sito internet non può essere ritenu-

ha specificato che tale forma di comunicazione telema- to responsabile ai sensi dell’art. 57 cp, che rimane nor-

tica, pur essendo espressione del diritto di manifesta- ma applicabile alle sole testate giornalistiche, anche te-

re liberamente il proprio pensiero (art. 21, primo comma, lematiche, con esclusione dei diversi mezzi informatici

Cost.), non può essere parificata alla stampa, con la con- di manifestazione del pensiero, quali forum, blog, new-

seguenza che non trovano applicazione le tutele e gli ob-

blighi previsti dalla normativa prevista per l’attività di in-

formazione professionale diretta al pubblico.

1. Cass., Sez. V, n. 27675 del 07/06/2019, Carchidi Gabriele, Rv.

È stato pertanto ritenuto legittimo il sequestro pre- 276898.

II POLIZIAMODERNA agosto/settembre 2020

A tale proposito, si segnala un’interessante senten-

za della Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla

responsabilità del gestore di un blog, accusato del rea-

to di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, com-

ma terzo, cp: in particolare, l’imputato aveva pubblicato

sul proprio blog copia di una lettera aperta redatta dalla

persona offesa, accompagnandola con un proprio com-

mento di carattere diffamatorio, cui erano poi seguiti

commenti pesantemente offensivi, sempre all’indirizzo

del soggetto passivo, scritti da utenti anonimi4.

Tali espressioni denigratorie rimanevano pubblicate

sul sito per circa tre anni e venivano rimosse a seguito di

intimazione della autorità giudiziaria, peraltro soltanto

grazie all’intervento del provider Google, che provvede-

va a oscurare la pagina web.

I giudici di legittimità hanno dapprima osservato che,

dal punto di vista criminologico, «le condotte di diffama-

zione sono state facilitate dalla possibilità di un numero

esponenziale degli utenti della rete internet di esprime-

re giudizi su tutti gli argomenti trattati, per cui alla schie-

ra di “opinionisti social” spesso si associano i cosiddetti

“odiatori sul Web”, che non esitano – spesso dietro l’ano-

nimato – ad esprimere giudizi con eloquio volgare ed of-

fensivo».

sletter, newsgroup, mailing list 2 . Né si può ritenere che Fatta questa premessa, la Suprema Corte si è soffer-

il mero ruolo di amministratore del sito determini il con- mata sulle possibili responsabilità del blogger rispetto

corso nel reato di diffamazione configurabile in relazio- ai commenti lasciati dai lettori sul sito, spesso anche in

ne a messaggi da altri materialmente inseriti nel blog: è forma anonima: la questione è in effetti particolarmen-

infatti necessaria la sussistenza di elementi che denoti- te rilevante, dal momento che sempre più persone si av-

no la compartecipazione dell’amministratore all’attività vicinano al mondo del blogging; pertanto, se il gestore

diffamatoria, secondo gli ordinari principi applicabili in del blog dovesse essere ritenuto responsabile per tut-

materia di concorso di persone nel reato3 . to quanto scritto sul proprio sito anche da altri sogget-

ti, sarebbe ampliato a dismisura il suo dovere di vigilan-

2. Cass., Sez. V, n. 16751 del 19/02/2018, Rando, Rv. 272685. za, ingenerando un eccessivo onere a carico dello stesso.

3. In particolare, in tema di concorso morale la Suprema Corte ha Esclusa la configurabilità della responsabilità per

da tempo chiarito che la circostanza che il contributo causale

del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme omesso controllo, ai sensi dell’art. 57 cp, per la diversi-

differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazio- tà strutturale del blog rispetto alla stampa, la Supre-

ne o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione

alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del ma Corte ha altresì ritenuto che non possa ravvisarsi in

proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o capo all’amministratore del sito un’ipotesi di concorso

autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo

alla realizzazione di esso) non esime il giudice dall’obbligo di omissivo nel reato commissivo altrui, né di reato omissi-

motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazio- vo improprio, dal momento che entrambe le ipotesi pre-

ne nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare

sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di

causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri

concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della con- 4. Cass., Sez. V, n. 12546 del 08/11/2018, Amodeo Antonio, Rv.

dotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cp, con 275995, con nota di PAGELLA C., La Cassazione sulla respon-

l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo mani- sabilità del blogger per contenuti diffamatori (commenti) pub-

festarsi nella realtà (Cass., Sez. Un., n. 45276 del 30/10/2003, blicati da terzi, in Diritto penale contemporaneo, 17 maggio

P.G., Andreotti e altro, Rv. 226101). 2019.

agosto/settembre 2020 POLIZIAMODERNA III

suppongono la sussistenza di un obbligo giuridico di im- menti dei lettori. Se il gestore del sito apprende che so-

pedire l’evento5 . Si è in proposito evidenziato che il blog- no stati pubblicati da terzi contenuti obiettivamente de-

ger non è titolare di una posizione di garanzia, poiché ta- nigratori e non si attiva tempestivamente per rimuove-

le figura non è investita di poteri giuridici impeditivi di re tali contenuti, consente in sostanza l’ulteriore divul-

eventi lesivi di beni altrui, affidati alla sua tutela per l’in- gazione di messaggi di carattere diffamatorio e finisce

capacità dei titolari di proteggerli adeguatamente; inol- per farli propri, ponendo quindi in essere ulteriori con-

tre, in tali ipotesi l’obbligo d’impedimento non potreb- dotte di diffamazione realizzate per il tramite del pro-

be che sorgere in un momento successivo a quello della prio blog. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte – co-

consumazione del reato che è diretto ad impedire. me si è detto – l’imputato aveva in effetti consapevol-

A ben vedere, la condotta del titolare del sito che non mente mantenuto nel suo blog contenuti offensivi, pro-

si attivi tempestivamente al fine di rimuovere i com- pri e di terzi, per un notevole periodo di tempo, fino all’o-

menti offensivi pubblicati da soggetti terzi sul suo blog scuramento intimato dall’autorità giudiziaria ed esegui-

equivale non al mancato impedimento dell’evento dif- to dal provider.

famatorio, bensì alla consapevole condivisione del con- Da tutto quanto fin qui esposto discende che va in-

tenuto lesivo dell’altrui reputazione, con ulteriore repli- vece esclusa una responsabilità personale del blogger

ca della offensività dei contenuti pubblicati su un dia- quando questi, reso edotto dell’offensività della pubbli-

rio che è gestito dal blogger. I giudici di legittimità han- cazione, decida di intervenire prontamente a rimuovere

no quindi ritenuto che si debba fare riferi- il post offensivo.

mento alla figura della pluralità di rea- Con riguardo al reato di diffamazione commesso me-

ti, integrati dalla ripetuta trasmis- diante blog, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pro-

sione del dato denigratorio: è ne- nunciarsi anche in relazione al tema del corretto eserci-

cessario considerare che è pro- zio del diritto di critica nella forma satirica, rammentan-

prio il gestore del blog a permet- do che tale esimente non può dirsi sussistente qualora

tere, avendo in tal senso confi- la satira, ancorché a sfondo scherzoso e ironico, sia fon-

gurato il suo diario virtuale, che data su dati storicamente falsi; la causa di giustificazio-

ai suoi post possano seguire i com- ne sussiste infatti quando l’autore presenti in un conte-

sto di leale inverosimiglianza, di evidente non veridicità

finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone

5. Condizioni necessarie per la ricorrenza di una posizione di ga-

ranzia sono: un bene giuridico che necessiti di protezione, poi- di alto rilievo, una situazione e un personaggio traspa-

ché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; una fonte rentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzio-

giuridica – anche negoziale – che abbia la finalità di tutelarlo; la

circostanza che tale obbligo gravi su una o più persone specifi- ne informativa6.

camente individuate, dotate di poteri atti ad impedire la lesio-

ne del bene garantito (Cass., Sez. IV, n. 38991 del 10/06/2010,

Quaglierini ed altri, Rv. 248849). 6. Cass., Sez. V, n. 34129 del 10/05/2019, Melia Dario, Rv. 277002.

IV POLIZIAMODERNA agosto/settembre 2020

Nel caso sottoposto all’esame dei giudici di legittimi- volta a tutelare un particolare bene giuridico8 .

tà, all’imputato era stato ascritto il delitto di diffama- In mancanza, dunque, di una puntuale regolamenta-

zione per aver offeso la reputazione di un rappresen- zione del fenomeno, è attualmente possibile reprimere

tante politico tramite l’attribuzione a quest’ultimo una le condotte di disinformazione solo attraverso il ricor-

affermazione storicamente falsa, inserendola nel con- so a disposizioni codicistiche già esistenti; tra queste,

testo di dichiarazioni effettivamente rese dalla perso- assume particolare rilievo la fattispecie di diffamazio-

na offesa nel corso di un’intervista, così facendola ap- ne, proprio in quanto consente di sanzionare il compor-

parire veritiera. tamento di chi diffonda false informazioni sul conto di

La Suprema Corte ha valorizzato la circostanza che altri, ledendone la reputazione, servendosi peraltro di

l’articolo, nonostante fosse pubblicato su un blog che mezzi – come social network, blog, testate giornalisti-

si autodefiniva esplicitamente satirico, non presenta- che telematiche – caratterizzati da una spiccata diffu-

va un tono ironico né scherzoso, essendo anzi redatto sività e potenzialmente in grado di raggiungere un con-

nella forma di fedele trasposizione delle dichiarazio- siderevole numero di utenti.

ni dell’intervistato e sembrava, pertanto, riconducibi-

le alla categoria delle notizie; tale circostanza è stata 4.3. DIFFAMAZIONE E SOCIAL NETWORK

ritenuta idonea a rendere complessivamente inganne- Come si è già avuto modo di anticipare, l’elemento

vole il contesto in cui la falsa affermazione era inserita. discriminante ai fini della riconducibilità dei moder-

Si tratta, a ben vedere, di una pronuncia che presen- ni mezzi di comunicazione alla categoria della stampa

ta profili di rilevante interesse rispetto alla problemati- è da ravvisare, alla luce dell’interpretazione di recen-

ca delle fake news : il termine è generalmente utilizzato, te offerta dalla giurisprudenza di legittimità, nel ca-

pur in mancanza di definizioni condivise dagli studiosi, rattere professionale dell’attività di informazione re-

per riferirsi a notizie la cui falsità risulti verificabile ed alizzata attraverso il Web. Proprio per tale ragione, la

intenzionale, e che appaiano idonee a trarre in inganno i stessa pronuncia delle Sezioni Unite più volte richia-

lettori 7. Il fenomeno appare particolarmente preoccu- mata ha escluso che il social network denominato Fa-

pante proprio in ragione della insidiosità della condot- cebook sia inquadrabile nel concetto di “stampa”, trat-

ta, che vede spesso la commistione di dati risponden- tandosi di un servizio di rete sociale che offre servi-

ti a verità e di elementi privi di qualsiasi fondamento; è zi di messaggistica privata e consente l’instaurazio-

inoltre allarmante la rapidità con cui tali notizie posso- ne di una trama di relazioni tra più persone all’interno

no diffondersi grazie ai moderni mezzi di comunicazio- dello stesso sistema. Si è quindi affermato che la dif-

ne, risultando peraltro assai difficoltoso porre rimedio fusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’u-

al problema attraverso la successiva rimozione dei con- so di una bacheca Facebook integri un’ipotesi di dif-

tenuti risultati falsi. famazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3

Nell’attuale impianto costituzionale, incardinato sul cp, sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi

riconoscimento della libertà di manifestazione del pen- altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poi-

siero, la propalazione di un’informazione falsa non as- ché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmen-

sume, di per sé, rilievo penale: la sanzione penale non è te in grado di raggiungere un numero indeterminato, o

infatti posta a presidio della verità dell’informazione in comunque quantitativamente apprezzabile, di perso-

sé considerata, sicché la condotta deve essere neces- ne, e tuttavia non può dirsi posta in essere “col mezzo

sariamente riconducibile ad una specifica fattispecie, della stampa”, non essendo i social network destinati

ad un’attività di informazione professionale diretta al

pubblico. I giudici di legittimità hanno quindi ritenuto

7. Esulano da tale definizione: gli articoli satirici adeguatamente

contestualizzati, che non mirino a trarre in inganno i lettori né aggravata la condotta di diffamazione realizzata at-

possano essere interpretati come riportanti dati oggettivi; le traverso i social network evidenziando la circostanza

“voci”, caratterizzate da vaghezza e incontrollabilità; le teorie

complottiste; la disinformazione non creata intenzionalmen-

te; le bufale diffuse per puro divertimento. In proposito, si rin- 8. Per approfondimenti, si rimanda a PERINI C., Fake news e

via a SHU K., LIU H., Detecting fake news on social media, San post-verità tra diritto penale e politica criminale, in Diritto pe-

Rafael, 2019. nale contemporaneo, 20 dicembre 2017.

VI POLIZIAMODERNA agosto/settembre 2020

che tali “piattaforme virtuali” permettono a gruppi di fine di desumerne la corretta qualificazione giuridica:

individui di valorizzare il profilo del rapporto interper- potrebbero qualificarsi come “mezzi di pubblicità” sol-

sonale allargato ad un numero indeterminato di ade- tanto gli strumenti che consentono comunicazioni in in-

renti al fine di una costante socializzazione 9 ; secon- certam personam, in quanto rivolti ad una cerchia inde-

do la Suprema Corte, «proprio queste peculiari dina- terminata di destinatari, per la mancanza di filtri o bar-

miche di diffusione del messaggio screditante, in una riere all’ingresso che impediscano un accesso genera-

con la loro finalizzazione alla socializzazione, sono tali lizzato ai contenuti pubblicati. Al contrario, non sareb-

da suggerire l’inclusione della pubblicazione del mes- bero mezzi di diffusione al pubblico le ipotesi di comu-

saggio diffamatorio sulla bacheca Facebook nella ti- nicazione ad certas personas, realizzate attraverso la

pologia di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, che, ai diffusione di contenuti offensivi in spazi riservati, o co-

fini della tipizzazione della circostanza aggravante di munque non liberamente accessibili da chiunque.

cui all’art. 595, comma 3 cp, il codificatore ha giustap- Con riferimento all’utilizzo dei social network, alcuni

posto a quella del “mezzo della stampa”» 10. A fronte di interpreti hanno osservato che non è possibile conclu-

ciò, va dato atto delle posizioni di parte della dottrina, dere in ogni caso per l’integrazione dell’aggravante di

la quale ha espresso riserve in relazione al ricorso ad cui all’art. 595, comma 3 cp, in quanto la possibilità che

automatismi applicativi con riferimento all’aggravan- il contenuto diffamatorio raggiunga un numero indeter-

te del “mezzo di pubblicità”, senza distinguere tra i di- minato di persone andrebbe apprezzata tenendo conto

Alcuni autori ritengono infatti preferibile valutare il consente. Si è infatti evidenziato che le pagine persona-

peculiare funzionamento dei mezzi di comunicazione al li presenti su Facebook non sono liberamente accessi-

bili, essendo consultabili esclusivamente dalle persone

9. Cfr. Cass., Sez. V, n. 8328 del 13/07/2015, Martinez, non massi-

che siano state accettate dal titolare della pagina come

mata sul punto. “amici”; quanto alla visualizzazione dei contenuti pubbli-

10. Cass., Sez. V, n. 4873 del 14/11/2016 – dep. 01/02/2017, P.M. cati, Facebook consente poi all’utente di impostare di-

in proc. Manduca, Rv. 269090; nel caso di specie, la Corte ha

escluso la sussistenza anche dell’aggravante di cui all’art. 13

versi livelli di riservatezza: vi è quindi la possibilità di in-

della legge n. 47 del 1948. trodurre restrizioni alla pubblicità dei propri contenu-

11. Così SCOPINARO L., Internet e delitti contro l’onore, in Riv. it. ti, che potrebbero essere visualizzati esclusivamente

dir. proc. pen., 2000, 632 ss.

dalla ristretta cerchia di amici del titola-

re della pagina 12 . Ad ogni modo, appare or-

mai consolidato l’orientamento giurispru-

denziale secondo cui il social network rap-

presenta un “mezzo di pubblicità”, con la

conseguenza che le condotte di diffama-

zione poste in essere per il tramite di tale

strumento devono essere qualificate co-

me aggravate ai sensi dell’art. 595, terzo

12. In questo senso si esprimono MELZI D’ERIL C., In tema di dif-

famazione via Facebook, in Diritto penale contemporaneo, 29

gennaio 2013, nonché CORRIAS LUCENTE G., La diffamazione

a mezzo Facebook, in MediaLaws – Rivista di diritto dei media,

25 febbraio 2013. Una simile impostazione può tuttavia deter-

minare problemi di accertamento, posto che la configurabilità

dell’aggravante potrebbe dipendere da comportamenti dello

stesso imputato, il quale, dopo aver diffuso contenuti diffa-

matori attraverso una pagina Facebook priva di limitazioni

all’accesso, intervenga in un secondo momento a modificare

lizzazione del post soltanto alla propria ristretta cerchia di

amici.

agosto/settembre 2020 POLIZIAMODERNA VII

Antonio Guillem

interagire con altri utenti celandosi dietro l’ano-

nimato, nonché dal “conflitto cognitivo-percetti-

vo tra la privatezza della situazione fisica di par-

tenza e la pubblicità potenziale del luogo virtua-

le di destinazione del messaggio” 14, che inibi-

scono l’operatività di quei meccanismi di self-re-

straint che, generalmente, impediscono ai sin-

goli di esternare i propri pensieri con toni violen-

ti e aggressivi. Un importante ruolo gioca anche

la convinzione che l’anonimato impedisca, o co-

munque renda più difficoltoso, l’accertamento

delle responsabilità, con la conseguente diminu-

zione del timore di incorrere in una sanzione. In-

fine, deve essere menzionata la mancanza di un

comma, del codice penale. contatto fisico diretto con la persona destinataria del-

Sotto altro profilo, deve essere evidenziato che l’u- la manifestazione d’odio: la lontananza della vittima ne

tilizzo dei social network ha accentuato la diffusione favorisce la de-umanizzazione e impedisce all’odiato-

di manifestazioni di odio e di intolleranza. La struttu- re di percepire le conseguenze, in termini di sofferen-

ra stessa del Web è infatti in grado di agevolare questo za inflitta, delle proprie azioni 15. Sul piano normativo, il

genere di condotte: i contenuti pubblicati dagli utenti fenomeno è stato parzialmente intercettato attraver-

possono raggiungere velocemente milioni di destinata- so l’introduzione, ad opera dell’art. 3, l. 13 ottobre 1975,

ri, anche attraverso lo strumento della “condivisione”, il n. 654, dei reati di diffusione di idee razziste, di incita-

quale consente, attraverso un semplice click, di far pro- mento alla discriminazione e alla violenza razzista, non-

prio il messaggio e di trasmetterlo ad altri utenti. A ciò ché di associazione finalizzata ad incitare all’odio o al-

consegue, peraltro, che il contenuto offensivo può so- la discriminazione. Tali disposizioni sono state in segui-

pravvivere a lungo nella rete a seguito della sua immis- to modificate, dapprima con l’entrata in vigore del d.l. n.

sione, intensificando la potenzialità lesiva dei messag- 122 del 1993 – convertito con modificazioni dalla L. 25

gi discriminatori diffusi. Al fine di contestualizzare il giugno 1993, n. 205 (cosiddetta Legge Mancino) – che

fenomeno dal punto di vista sociologico, deve essere ha riformulato le disposizioni previgenti e ha introdot-

evidenziato che nell’ambito delle nuove tecnologie so- to la circostanza aggravante, di carattere generale, del-

no mutati i meccanismi stessi della comunicazione di la finalità di discriminazione o di odio; da ultimo, il dlgs.

massa: il pubblico non è più il semplice destinatario del 1 marzo 2018, n. 21 ha provveduto a trasferire all’inter-

messaggio, ma è protagonista attivo nella creazione no del codice penale le disposizioni fin qui citate, inse-

dei contenuti e nella loro diffusione. Tuttavia, questa ti- rendole in una apposita sezione dedicata ai “Delitti con-

pologia di comunicazione non si accompagna ai classici tro l’eguaglianza” 16 . La giurisprudenza di legittimità è

meccanismi che guidano il dialogo offline; proprio per stata chiamata ad occuparsi anche di questo ulteriore

questo motivo, si assiste a un crescente ricorso al co-

siddetto hate speech, definibile come “discorso finaliz- 14. SPENA A., La parola odio. Sovraesposizione, criminalizzazio-

zato a promuovere odio nei confronti di certi individui ne e interpretazione dello hate speech, in Criminalia, 2017, 577

ss.

o gruppi, impiegando epiteti che denotano disprezzo

15. Per una trattazione esaustiva si rimanda al contributo di NAR-

nei confronti di quel gruppo a causa della sua connota- DI V., I discorsi d’odio nell’era digitale: quale ruolo per l’internet

zione razziale, etnica, religiosa, culturale o di genere” 13 . service provider?, in Diritto penale contemporaneo – Rivista

trimestrale, 2, 2019, 268 ss.

In particolare, il fenomeno è favorito dalla possibilità di 16. Per una analisi delle previsioni di cui agli artt. 604 bis e 604

ter cp, di recente introduzione, si rinvia a PUGLISI G., La parola

acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l’egua-

13. PINO G., Discorso razzista e libertà di manifestazione del pen- glianza, tra aporie strutturali e alternative alla pena detentiva,

siero, in Pol. dir., 2008, 11, 287 ss. in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 1325 ss.

VIII POLIZIAMODERNA agosto/settembre 2020

uso distorto dei social network: connotato dalla volontà di esclu-

in particolare, nel caso sot- dere condizioni di parità per

toposto all’esame del- ragioni fondate sulla ap-

la Suprema Cor te, partenenza della vitti-

all’imputato era stato ma ad una etnia, razza,

ascritto il reato di dif- nazionalità o religio-

famazione, aggrava- ne. Vale la pena, tutta-

ta ai sensi dell’art. 3, dl n. via, osservare che l’am-

122 del 1993, per aver pub- bito applicativo dell’aggra-

blicato sulla propria bacheca Fa- vante di cui all’art. 3, dl n. 122 del

cebook un messaggio con il quale la per- 1993 – oggi confluita, come si è accen-

sona offesa – di origine africana – veniva invitata a ri- nato, nell’art. 604 ter cp – non può essere esteso a for-

tornare nella “giungla”. La difesa dell’imputato aveva me di discriminazione diverse da quelle espressamen-

evidenziato che l’espressione utilizzata non andava ri- te considerate dalla norma, la quale fa appunto riferi-

condotta ad una valutazione di inferiorità delle origi- mento a etnia, nazionalità, razza e religione; non posso-

ni della vittima, quanto piuttosto ad una legittima cen- no pertanto rientrarvi altre manifestazioni d’odio, pure

sura dell’agire politico della stessa persona offesa, al- frequenti sul Web, come quelle incentrate sull’orienta-

lora ministra dell’integrazione: i termini adoperati non mento sessuale e sull’identità di genere18 .

avrebbero infatti avuto alcuna connotazione razzi-

sta, essendo equiparabili ad altre espressioni diffuse 5. Il locus commissi delicti

nel linguaggio comune – come, ad esempio, “torna tra Come si è avuto modo di anticipare, una delle pecu-

i monti!” –, comunemente interpretate come riferibili a liarità del Web è l’aterritorialità; tale caratteristica ha

persone di cui si contestano le competenze e che si ri- impegnato gli interpreti con riferimento all’individua-

tiene dovrebbero occuparsi di altro. La Suprema Corte zione del locus commissi delicti del reato di diffamazio-

ha tuttavia disatteso le prospettazioni difensive, spe- ne commesso tramite Internet. È stato efficacemente

cificando che la circostanza aggravante della finalità osservato, infatti, che “quel che è più peculiare in Inter-

di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è net è la circostanza che, con tale mezzo, l’informazio-

configurabile non solo quando l’azione, per le sue intrin- ne perde sia la caratteristica della materialità che del-

seche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, la territorialità” 19 . Al fine di meglio comprendere l’enti-

risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile tà del problema, pare opportuno sinteticamente evi-

all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di denziare il processo attraverso cui i contenuti vengo-

odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immedia- no pubblicati sul Web e risultano, dunque, accessibi-

to, al concreto pericolo di comportamenti discrimina- li a terzi: un utente, connettendosi alla rete attraverso

tori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione il proprio dispositivo informatico – identificabile gra-

corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di

una sola razza17 . In altri termini tale circostanza può dir-

18. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a GOISIS L., Omoses-

si configurabile per il solo fatto dell’impiego di modalità sualità, hate crimes e diritto penale, in GenIUS, 2015, 1, 40 ss.,

di commissione del reato consapevolmente fondate sul la quale evidenzia che il principio di uguaglianza e il rispetto

della pari dignità della persona, riconosciuti e garantiti dalla

disprezzo razziale, vale a dire quando la condotta posta Costituzione, comportano non solo che non si realizzi alcuna

in essere si manifesta come consapevole esteriorizza- discriminazione fra i consociati, ma anche che i legislatori si

adoperino al fine di evitare che i germi dell’odio sedimentino.

zione, immediatamente percepibile, di un sentimento Per tale ragione, l’autrice suggerisce, in una prospettiva de

iure condendo, di modificare la disciplina esistente, al fine di

estendere la sanzione penale anche agli atti di discriminazio-

ne commessi ai danni delle persone omosessuali, nonché di

17. Cass., Sez. V, Sentenza n. 7859 del 02/11/2017, Serafini, Rv.

punire con una pena aggravata quei reati commessi in ragione

272278; nello stesso senso, Cass., Sez. V, Sentenza n. 13530

dell’omosessualità della vittima.

del 08/02/2017, Zamolo e altro, Rv. 269712, nonché Cass.,

Sez. V, Sentenza n. 38597 del 09/07/2009, P.C. in proc. Fin- 19. L’espressione è di PERON S., La diffamazione tramite mass-

terwald, Rv. 244822. media, Padova, 2006, 375.

X POLIZIAMODERNA agosto/settembre 2020

zie ad un indirizzo IP univoco –, è in grado di immette- petenza nel luogo di consumazione del reato. Più di re-

re un contenuto comunicativo in uno spazio web allo- cente, la Corte di Cassazione ha inoltre specificato che,

cato presso un server (che può trovarsi in Italia o all’e- laddove sia impossibile stabilire il luogo di consumazio-

stero). L’immissione delle informazioni non comporta di ne del reato e sia stato invece individuato quello in cui il

per sé alcuna diffusione delle stesse: il server si limita contenuto diffamatorio è stato caricato come dato in-

infatti a memorizzare i dati inseriti e a metterli a dispo- formatico, per poi essere immesso in rete, la competen-

sizione dei singoli utenti, che vi possono accedere at- za territoriale va determinata ai sensi dell’art. 9, primo

tingendo dal server attraverso i rispettivi terminali (pc, comma cpp, secondo cui rileva il luogo in cui è avvenu-

smartphone, tablet). Ciò comporta, naturalmente, che, ta una parte dell’azione22 . Neppure tale ultimo criterio è

pur essendo individuabile un preciso luogo di partenza stato tuttavia giudicato risolutivo nel caso del giornale

delle informazioni (il server), il messaggio diffamatorio telematico: la Suprema Corte ha infatti osservato che

può essere percepito da un numero indeterminato di in questa ultima ipotesi all’immissione delle informa-

utenti collocati in luoghi diversi; le caratteristiche tec- zioni sul sito web fa seguito, in tempi assai ravvicinati,

niche della trasmissione telematica incidono, dunque, il collegamento da parte di un numero indeterminato di

sull’individuazione del luogo di consumazione del rea- lettori; in questo contesto, si è evidenziato che risulta-

to. La Suprema Corte, nell’affrontare un caso di diffa- no di difficilissima, se non impossibile, applicazione cri-

mazione c.d. transnazionale, ha da tempo avuto modo teri oggettivi, quali, ad esempio, quelli di prima pubbli-

di chiarire che il locus commissi delicti della diffamazio- cazione, di immissione della notizia nella rete, di acces-

ne via Web coincide con il luogo in cui si è verificata la se- so degli utenti. Alla luce di ciò, si è ritenuto che il locus

conda percezione del messaggio denigratorio20 . I giudi- commissi delicti debba essere individuato facendo ri-

ci di legittimità hanno infatti valorizzato la natura di re- corso al criterio suppletivo fissato dal secondo comma

ato di evento del delitto di diffamazione, evidenziando dell’art. 9 cpp, ossia in base al luogo di domicilio dell’im-

che esso si consuma nel momento e nel luogo in cui i ter- putato23.

zi percepiscono l’espressione offensiva.

Come si è visto, alla condotta consistente nel-

22. Sez. 5, Sentenza n. 31677 del 19/05/2015, Vulpio, Rv. 264521.

l’“immissione in rete” del contenuto consegue la sua

23. Cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2739 del 21/12/2010, Confl. comp. in

diffusione immediata nel Web, da cui discende ulterior- proc. Gennari, Rv. 249179, nonché Sez. 1, Sentenza n. 16307

del 15/03/2011, Confl. comp. in proc. Pulina, Rv. 249974. Nello

mente la percezione della comunicazione denigratoria stesso senso, in dottrina, FUMO M., La diffamazione mediati-

da parte di un numero indeterminato di utenti. Il mes- ca, Torino, 2012, 68.

saggio offensivo può dirsi percepito nel momento in

cui il secondo destinatario, connettendosi al server che

ospita il contenuto, lo visualizzi; il locus commissi delic-

ti va pertanto individuato nel luogo in cui è ubicato il di-

spositivo informatico che, connettendosi alla rete, ha

consentito all’utente di visualizzare l’espressione lesi-

va21 . Alla luce di ciò, deve ritenersi competente il giudice

del luogo in cui è stata percepita l’offesa, dovendosi da-

re applicazione all’art. 8, comma 1 cpp, che radica la com-

20. Cfr. Sez. 5, Sentenza n. 4741 del 17/11/2000, Pm in proc. ignoti,

Rv. 217745; nel caso di specie, la Suprema Corte ha specificato

che il giudice italiano è competente a conoscere della diffama-

zione compiuta mediante l’inserimento nella rete telematica

di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in

cui il sito web sia stato registrato all’estero e purché l’offesa

sia stata percepita da più utenti che si trovino in Italia.

21. Così LASALVIA F. P., La diffamazione via web nell’epoca dei

social network, in AA.VV., Cybercrime, Milano, 2019, 361.

agosto/settembre 2020 POLIZIAMODERNA XI

Copyright © 2020 – Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato

Edizione a cura di Poliziamoderna – www.poliziamoderna.it

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma

delle convenzioni internazionali. Nessuna parte di questo inserto

può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri,

senza l’autorizzazione scritta dell’editore.

Eventuali aggiornamenti al testo saranno pubblicati

sul sito della rivista.

Gli ultimi inserti di poliziamoderna

©Katarzyna Białasiewicz-123rf

POLIZIAMODERNA

© Andriy Popov-123RF.com

RNATO

Ascolto del minore Codice Rosso

AGGIO

Ascolto del minore La giurisdizione

Aspetti normativi

di Antonio Magno

L’approccio psicologico in alto mare La strada percorsa nel contrasto

alla violenza di genere

commissario capo della Polizia di Stato

di Antonio Magno

commissario capo della Polizia di Stato

Regole e principi vigenti di Antonio Magno

commissario capo della Polizia di Stato

Editing: Mauro Valeri dalla tesi finale del 106° corso per commissari dell’autore Editing: Cristina Di Lucente dalla tesi finale del 106° corso per commissari dell’autore di Rodolfo Giungi

avvocato del foro di Chieti e giudice ausiliario della Corte di appello di Ancona

Editing: Mauro Valeri

#essercisempre Editing: Mauro Valeri

SOMMARIO

SOmmARIO

1. INTERVISTARE UN MINORE ……………………………………………… I 2. METODI E TECNOCHE DI CONDUZIONE SOMMARIO 1. Premessa ………………………………………………………………………………….II 4.2 Nuovi reati introdotti…………………………………………………..VI

sOmmArIO 1.1 La memoria della testimonianza …………………………………….. I

1.2 La memoria nel bambino ……………………………………………………II

DELL’ASCOLTO DEL MINORE ……………………………………. XIV

2.1 Memorandum of good practise ………………………………… XIV 2. Una lenta evoluzione …………………………………………………………..II 4.3 Inasprimento del trattamento sanzionatorio ……VII

1. PRINCIPI GENERALI …………………………………………………………….II 5.1 La problematica applicazione

DATI 2018

1.3 Il vissuto emotivo del bambino ……………………………………… V 2.2 I protocolli di intervista …………………………………………………XV 3. Il dl n. 93 del 2013……………………………………………………………….IV 4.4 Disciplina processuale……………………………………………… VIII

1. DIrIttO DeL mInOre ALL’AscOLtO ……………………………….II 1.3 L’“assunzione assistita”……………………………………………………XI 2. DEROGHE AI PRINCIPI GENERALI …………………………………III al fenomeno migratorio …………………………………………………… X 4. Codice Rosso: stop alla violenza ……………………………………IV 4.5 Istituti modificati ………………………………………………………….XI

1.1 Fenomenologia e aspetti sociali dell’abuso………………..II 1.4 Audizione protetta e incidente probatorio…………….XIV 1.4 La suggestionabilità del bambino ………………………………… V 2.3 L’intervista cognitiva………………………………………………………XV 3. LA VICENDA DEI DUE MARÒ ……………………………………… ….IV 6. IL FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE

1.5 Tipologia di domande suggestive…………………………………VI 2.4 L’intervista strutturata……………………………………………….. XVI 4.1 Ambiti di intervento …………………………………………………….VI

1.2 Fonti del diritto interno e comunitario: 4. TITOLI SPECIALI DI GIURISDIZIONE …………………………..VI CLANDESTINA …………………………………………………………………XIV

foto di: cautele e garanzie dell’ascolto……………………………………….IV 1.6 Percorso giudiziario e ascolto del minore………………….. X 2.5 La step-wise interview ……………………………………………….XVIII 5. IL SOCCORSO IN ALTO MARE……………………………………….VII

a cura di: Davide Barbaro

Cristina Di Lucente Valerio Giannetti

Chiara Distratis Matteo Losito

I N S E R T O D I POLIZIAMODERNA – G I U G N O 2 0 1 9

Cristiano Morabito Daniele Messa I N S E R T O D I POLIZIAMODERNA – m a g g I O 2 0 1 9 mensile ufficiale della polizia di stato I N S E R T O D I POLIZIAMODERNA – L U G L I O 2 0 1 9

mensile ufficiale della polizia di stato

I N S E R T O D I POLIZIAMODERNA – N O v E m b R E 2 0 1 9

mensile ufficiale della polizia di stato mensile ufficiale della polizia di stato

INSERTO.indd 1 03/06/2019 11:30:09

INSERTO.indd 1 03/07/19 13:18

COMPENDIO DATI PARTE 1.indd 17 25/03/2019 12:52:21

Compendio dati ASCOLTO ASCOLTO LA GIURISDIZIONE L’uso legittimo CODICE ROSSO

Aprile 2019 DEL MINORE DEL MINORE IN ALTO MARE delle armi Novembre 2019

Maggio 2019 Giugno 2019 Luglio 2019 Agosto/Sett.

2019

©Elnur Amikishiyev-123rf

POLIZIAMODERNA

Falsità personali e tutela La diffamazione

dell’ordine pubblico

Normativa e giurisprudenza

nell’era digitale

di Grazia Miccoli* e Giulia Fabri** prima parte

*consigliere della Suprema Corte di Cassazione **dottoranda di ricerca presso l’Università Luiss

Editing: Mauro Valeri di Giulia Fabri

dottoranda di ricerca presso l’Università Luiss

SOmmARIO

1. Introduzione ………………………………………………………………………………..II 3.2 False dichiarazioni …………………………………………………….. XIV Editing: Mauro Valeri

2. Il reato di sostituzione di persona ……………………………………IV 3.3 Rapporto tra i delitti previsti

2.1 Struttura e profili problematici…………………………………IV dall’art. 495 e 496…………………………………………………………………XV

2.2 Sostituzione di persona e Internet ………………………VIII 4. Possesso e fabbricazione di documenti SOmmArIO

2.3 Rapporto con altri reati………………………………………………..IX di identificazione falsi ……………………………………………………….XVI

DATI 2019

2.3. Le aggravanti speciali. …………………………………………….VI

3. Falsità sull’ identità e su qualità personali…………………..XI 4.1 L’ipotesi di cui al secondo comma………………………. XVIII 1. Premessa ………………………………………………………………………………….II 3. La responsabilità del direttore per i reati a mezzo

3.1 Falsa attestazione o dichiarazione 4.2 Rapporto con altri reati……………………………………………. XIX 2. Il reato di diffamazione ………………………………………………………II stampa …………………………………………………………………………………….VI

a un pubblico ufficiale……………………………………………………………XI 2.1. Elementi costitutivi del reato ………………………………….II 4. Diffamazione e nuove tecnologie. ……………………………….VII

2.2. Diritto di cronaca e di critica ………………………………….IV 4.1. Il giornale on line ……………………………………………………… VIII

a cura di: foto di:

Cristina Di Lucente Davide Barbaro

Chiara Distratis Valerio Giannetti

I N S E R T O D I POLIZIAMODERNA – m a R z O 2 0 2 0 Cristiano Morabito Matteo Losito I N S E R T O D I POLIZIAMODERNA – L U G L I O 2 0 2 0

mensile ufficiale della polizia di stato

mensile ufficiale della polizia di stato

PUBBLICHE Raccolta usura FALSITà COMPENDIO DATI La diffamazione

MANIFESTAZIONI inserti 2019 male antico PERSONALI APRILE 2020 nell’era digitale

TRA SAFETY Gennaio 2020 Febbraio 2020 E TUTELA prima parte

E SECURITY DELL’ORDINE Luglio 2020

dicembre 2019 PUBBLICO

Marzo 2020

n u m e r i a r r e t ra ti : U f f icio a b b o na m e n ti, tel . 0 6.4 65. 3 8 3. 2 2 – fa x 0 6.4 65.49 7. 8 8, e – mail : a b b o na m e n ti . p oli z i a m o d e r na@in te r n o.it

🔊 Listen to this